Residente dirigirá a Bad Bunny, Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen en un drama sobre los orígenes de Puerto Rico

El artista puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, debutará como director en el largometraje 'Porto Rico', un drama histórico sobre los orígenes de Puerto Rico que protagonizarán Javier Bardem, Bad Bunny, Viggo Mortensen y Edward Norton.

La película ha sido escrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris y en los próximos meses se anunciará el resto del reparto.

"He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", ha asegurado Residente en un comunicado.

El artista, autor de canciones como 'René' o 'Atrévete, Te, Te' -como miembro del grupo Calle 13- ha sido galardonado con 34 premios Grammy y Latin Grammy.

Entre los productores está el propio Norton, que ha explicado que se trata de un largometraje que "inscribe en una tradición de filmes" que ama "profundamente". "Desde 'El padrino' hasta 'Gangs of New York', que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo", ha añadido en un comunicado.