Rosalía y Loli Bahía celebran San Valentín dejándose ver en las calles de Badalona

Rosalía y Loli Bahía han vuelto a dejarse ver juntas en público durante la celebración del Día de los Enamorados. La artista catalana y la modelo francesa pasaron la jornada en Badalona, donde fueron vistas paseando junto a un grupo de amigos y disfrutando de distintos planes informales en la ciudad costera.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a ambas recorriendo la zona y haciendo paradas en establecimientos próximos a la playa. Parte de la actividad tuvo lugar en un chiringuito conocido de la zona, donde fueron fotografiadas en un ambiente relajado y cotidiano.

Durante la jornada, según lo compartido por la propia artista en sus perfiles sociales, también hubo espacio para el ocio. Rosalía publicó historias en las que aparecían jugando al futbolín y al billar, además de disfrutar del paseo marítimo y de un tiempo de descanso junto al mar.

La relación entre ambas lleva meses generando atención mediática. Ya se las había visto anteriormente juntas en ciudades como París o Río de Janeiro, siempre en contextos informales y acompañadas en ocasiones por amistades. Estas apariciones han alimentado la curiosidad de seguidores y medios, aunque ninguna de las dos ha ofrecido declaraciones públicas detalladas sobre su vínculo.

Loli Bahía, de 23 años y nacida en Lyon, es una modelo consolidada en el circuito internacional. Ha trabajado con firmas de moda destacadas y también mantiene inquietudes artísticas relacionadas con la música y la interpretación, lo que ha contribuido a aumentar su visibilidad más allá de las pasarelas.

El encuentro en Badalona, sin actos oficiales ni apariciones públicas planificadas, refuerza la imagen de una celebración privada y centrada en el entorno cercano. Aun así, las imágenes compartidas han vuelto a situar a la pareja en el foco mediático, especialmente en un momento en el que la exposición pública de la artista sigue siendo constante.