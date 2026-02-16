Nada genera tanto interés en redes como el fenómeno de los españoles en el extranjero desnudando sus cuentas corrientes. Esa mezcla de curiosidad por el choque cultural y el análisis del coste de vida ha encontrado un nuevo protagonista en Álvaro, un joven español que vive a las afueras de Oslo y que ha empezado a dar mucho que hablar a través de su cuenta @empanadillas_mochileras. El vídeo que ha hecho saltar todas las alarmas —y las calculadoras— de sus seguidores es aquel en el que responde a la pregunta del millón: "¿Cuánto dinero me gasto en un mes viviendo en Oslo?". Tras contabilizar sus gastos de enero, Álvaro ha puesto sobre la mesa una realidad que, sorprendentemente, ha escocido más en España que en el gélido norte.

"En alquiler me he gastado 1.218 euros, que es un apartamento de una habitación cerca de Oslo", comienza explicando el joven. Para él, la vivienda es su gasto más caro, pero tiene claro que no se plantea reducirlo compartiendo piso porque eso empeoraría su calidad de vida, especialmente teniendo en cuenta que una habitación en la capital noruega ya ronda los 800 euros más gastos. Sin embargo, este dato ha sido el detonante para que muchos usuarios salten en los comentarios señalando la cruda realidad de nuestro país: en ciudades como Madrid o Barcelona, la situación inmobiliaria está incluso peor. Mientras Álvaro paga poco más de 1.200 euros con todo incluido en uno de los países más caros del mundo, en el interior de la M-30 es misión imposible encontrar una casa de 60 metros por menos de esa cifra.

En cuanto al resto de su presupuesto, Álvaro detalla que en comida ha gastado 226 euros gracias a que "estoy comprando en dos supermercados en los que aprovecho las ofertillas que hay y ahora he visto también que en un tercero cada semana hacen ofertas bastante buenas". A esto suma 56 euros en transporte, un servicio que califica como "muy caro" a pesar de que teletrabaja la mayor parte del tiempo, ya que cada visita a la oficina le supone un gasto de 12 euros desde su pueblo. Finalmente, el ocio cerró el mes con 102 euros, una cifra que para él refleja lo prohibitivo del país: "Solo he salido tres veces a comer fuera, una al McDonald's, otra a un buffet de sushi y una tercera a comer una hamburguesa, así que imaginaos lo caro que es".

A pesar de sus advertencias sobre los precios nórdicos, la comunidad digital no ha tardado en relativizar las cifras. "@viajesymasblog" comentaba con ironía que "102 € en ocio me parece poquísimo y el piso también bastante barato para ser además con gastos incluidos; ¡en Madrid están peor!", mientras que otros usuarios como "@rosaolmos_" ponían el foco en la clave de la supervivencia en el extranjero: "El sueldo será más alto que en España". Entre el asombro y la resignación, el testimonio de Álvaro vuelve a abrir el debate sobre si vivir en el "caro" norte de Europa es, en realidad, más asequible que intentar llegar a fin de mes en una gran ciudad española.