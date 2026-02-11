Dos chicas confunden a Bunbury con Bad Bunny y compran las entradas que no eran: el error viral que recorre TikTok

Las giras musicales suelen movilizar a miles de seguidores en busca de entradas, especialmente cuando se trata de artistas con gran proyección internacional. Plataformas de venta como Ticketmaster concentran buena parte de esa demanda, ofreciendo en un mismo portal conciertos de estilos y perfiles muy distintos, lo que a veces puede dar lugar a equívocos.

Algo así les ocurrió a dos jóvenes que pretendían asistir a un concierto de Bad Bunny en Madrid. Según relataron en un vídeo publicado en TikTok, acabaron comprando entradas para un show de Bunbury, el músico zaragozano, tras confundir los nombres y la imagen promocional del evento. El vídeo, grabado poco después de darse cuenta del error, se ha difundido rápidamente en redes sociales.

"No me lo puedo creer, te juro que había leído Bad Bunny y pensaba que los rizos de la foto eran de él. Ya decía yo que estaban baratas", explica una de las protagonistas en el clip, visiblemente afectada. Su amiga, entre risas, añade: "¿Qué hacemos ahora con entradas para Bunbury, que valen 165 euros?".

Ambos artistas tienen programadas actuaciones en España durante 2026, con fechas previstas en ciudades como Madrid o Barcelona, lo que ha contribuido a que sus conciertos aparezcan simultáneamente en los buscadores de entradas. La rapidez con la que suelen agotarse los tickets de Bad Bunny pudo influir, según los propios comentarios del vídeo, en que las jóvenes no revisaran con detenimiento los detalles.

La reacción de los usuarios no se ha hecho esperar. Numerosos seguidores de Bunbury han llenado la publicación con comentarios irónicos o entusiastas: desde quienes consideran que "Bunbury es mejor que Bad Bunny" hasta quienes califican la situación como "el mejor error de su vida". Otros, simplemente, recomiendan acudir al concierto y aprovechar la oportunidad.

Al final del vídeo, las jóvenes asumen la situación con humor: "Recordad, mirad bien los nombres y las fechas de los conciertos antes de comprar la entrada. Ahora vamos a ir el 4 de diciembre a ver a Bunbury al Movistar Arena". Igual, por un error, Bunbury ha ganado dos fans más.