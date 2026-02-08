Este chico puso cada día un buzón más pequeño en su casa: la broma a su cartero que se ha hecho viral

Gastarle una broma a un cartero parece algo salido de programas de televisión de otros tiempos, pero es algo que internet ha estado disfrutando últimamente. La broma en cuestión no ataca su integridad, sino que supone un punto de diversión para alegrarle el trayecto. Es, además, consciente desde el primer momento de que algo pasa, lo que le convierte en un participante activo. El resultado es una broma viral que parte de una premisa muy sencilla: el buzón de correos de una casa reduce su tamaño ligeramente cada día que pasa. ¿Hasta qué tamaño podrá reducirse antes de que el cartero se rinda?

De primeras, los cambios en el buzón no eran tan notorios. El cartero podía seguir dejando la correspondencia desde la ventanilla de la furgoneta. Cuando la altura ya estaba por debajo de los faros no le quedó más remedio que descender del vehículo. Con risas de por medio, eso sí. El día 14, con un buzón de unos 15 centímetros, seguía siendo capaz de recoger el correo que había dentro para ser enviado, aunque los paquetes y sobres ya tenían que ser depositados en otro lado. Si no es imposible, claro está. Dos días más tarde ya tenía que recoger el correo usando pinzas, por lo que los bromistas consideraron el reto superado.

No acabó la cosa ahí. Para celebrar el éxito y los buenos tiempos, se lanzaron a crear un buzón tan grande que de normal es imposible usarlo. Eso sí: una escalera muy conveniente estaba cerca del buzón para que el cartero pudiera lograr la hazaña. Hablamos de una estructura de casi 3 metros de altura. El hombre, por supuesto, no dudó en cumplir con su cometido, demostrando su capacidad para divertirse y su compromiso profesional. El resultado final es una prank viral en la que nadie sale dañado y todos lo pasan bien. Nada mal, ¿no?