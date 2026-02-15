Este hombre se propuso encontrar al bebé que nació al mismo tiempo que él en el hospital, y lo encontró

El día de nuestro cumpleaños suele ser motivo de gozo y disfrute. Somos el centro del mundo durante 24 horas, con todo nuestro círculo social acordándose de contactar con nosotros y darnos sus mejores deseos. En la mayoría de circunstancias es un momento bonito del año, una garantía de que se van a acordar de nosotros y un recordatorio de que podemos, sencillamente, celebrar la vida. Sin embargo, un youtuber decidió que no tenía por qué guardarse para sí mismo todo ese jolgorio. Al fin y al cabo, otra persona había nacido no solo en el mismo día que él, sino en el mismo hospital. Era hora de buscar a su vecina de nacimiento y, demonios, ¡iba a lograrlo!

El 3 de abril de 1995 en el Hospital de Santo Tomás. Esos eran los datos con los que comenzaba la caza del tesoro. ¿Primer paso? Preguntar fuera del hospital. A ver, cómo método no es muy eficaz, dado que no es como si los humanos nos acercáramos a nuestro lugar de nacimiento al sentir la llamada del universo. Así que rápidamente tuvo que cambiar de estrategia. ¡Fue a la radio! En un programa de alcance nacional probó a lanzar su reto al aire… y fracasó. Nadie llamó para presentarse como su vecino especial. La fortuna le sonrió cuando un hombre llamado Andrew le contactó. Y es que Andrew posee una de las mayores colecciones de periódicos de Reino Unido, convirtiéndose en la mejor fuente de información posible para buscar los nombres de las personas nacidas aquel día.

Lily Rose Hunter. Ese nombre era la clave. Contrató una furgoneta que pasear por Londres con el mensaje "¿Te llamas Lily Hunter? Llama a este número". Como pescar con dinamita, vaya. Ahí sí empezó a recibir múltiples llamadas… hasta que una persona cuadraba al 100%. Organizó una fiesta de cumpleaños - ¡de 30 cumpleaños nada menos! - para ellos dos. Se pusieron al día y celebraron una unión, en el fondo, muy aleatoria, pero que al menos ha dado para el éxito viral de un vídeo corto en internet. ¿No es acaso eso algo digno de celebrar?