¿Qué son los therian? Así son las personas que se sienten como animales

Seguro que en los últimos días has escuchado la palabra therian en redes sociales más de una vez. Este término se utiliza para describir a personas que afirman sentir una conexión profunda con un animal concreto o incluso identificarse parcialmente con él a nivel psicológico, emocional o simbólico. No se trata de creer literalmente que se es un animal, sino de una vivencia interna vinculada a la identidad, según explican quienes forman parte de esta comunidad.

El concepto comenzó a popularizarse en foros de internet en los años noventa, aunque algunos participantes sostienen que la experiencia existía previamente bajo otras formas culturales o espirituales. En la actualidad, las redes sociales han contribuido a que estas expresiones sean más visibles, con vídeos, testimonios y encuentros virtuales donde los therian comparten experiencias.

Dentro del colectivo existen distintas formas de vivir esta identidad. Algunas personas describen lo que llaman "despertares", momentos en los que toman conciencia de esa afinidad animal. Otros lo vinculan a la personalidad, la sensibilidad o la manera de relacionarse con el entorno. Para muchos, no implica cambios externos; otros optan por elementos simbólicos como accesorios, comportamientos o prácticas creativas que refuercen esa conexión.

Especialistas en psicología suelen señalar que este fenómeno debe analizarse con cautela y sin simplificaciones. En algunos casos se interpreta como una forma de exploración identitaria, especialmente entre jóvenes, mientras que otros estudios apuntan a comunidades online donde se construyen relatos compartidos que ofrecen sentido de pertenencia.

El fenómeno también ha comenzado a extenderse en España, donde cada vez es más frecuente encontrarse en redes sociales con vídeos protagonizados por therians. Aun así, parecer ser que Argentina y Uruguay son dos de los países donde más instalado está este movimiento.

Más allá de la polémica puntual, la realidad therian sigue siendo minoritaria y diversa. Para algunos es una etiqueta identitaria estable; para otros, una fase de exploración personal. Su creciente presencia en internet sugiere que continuará formando parte de las conversaciones sobre identidad, cultura digital y nuevas formas de expresión personal.