Los 49 mejores chistes de Lepe que te harán llorar de risa

En todos los paises sucede algo parecido y tienen una región, ciudad o pueblo en la que sus habitantes son protagonistas involuntarios de las bromas y chistes que exageran determinadas características asociadas a sus habitantes.

En el caso de España ese lugar es Lepe, la segunda localidad más poblada de la región de Huelva y un sitio famoso por sus fresas. No está claro como surgieron los chistes de Lepe y como su popularizaron en el resto de España pero la teoría más extendida apunta al cineasta y cómico español Manuel Summer.

El periodista lepero Fermín Cabanillas aseguró en un reportaje de Huelva Buenas Noticias que "Aunque no se sabe con seguridad, quizás ese boom nacional que experimenta Lepe en relación con el chiste y el humor se debe a que Manuel Summers empezó a mover el nombre de la localidad en un momento clave, en los comienzos de la televisión en color".

Hay infinidad de chistes con Lepe como protagonista y esta una selección de algunos de los mejores para que pases un rato riéndote y recordando el humor de cuando eras pequeño.

1. Chiste de la consulta médica

Dos leperos van al médico y ven un cartel: "CONSULTA DE 4 A 7". Así que uno de ellos le dice al otro:

-Oye, que solo somos dos, vamos a buscar otra pareja de enfermos.

2. Chiste del pollo en el restaurante

Esto es un tío que se va a comer a un restaurante en Lepe y pide pollo asado, se lo sirven, y resulta que esta buenísimo, así que llama al camarero y le pregunta:

Oiga, como preparan el pollo?

Pues no hacemos nada especial.... tan solo les decimos que van a morir.

3. Chiste de la caja de leche

¿Por qué los de Lepe cada vez que compran una caja de leche la abren en el mismo supermercado?

Porque en el envase dice: "Abra aquí".

4. Chiste del poli-deportivo

¿Sabes por qué el único policía de Lepe lleva un chándal por uniforme?

– Porque la gente de Lepe siempre ha pedido un poli-deportivo.

5. Chiste de la tele en el congelador

¿Por qué los de Lepe ponen la televisión en el congelador?

– Para congelar la imagen.

6. Chiste de la mudanza

En Lepe sólo hay dos personas que se dedican a la mudanza y son hermanos. Un día iba uno de ellos con un armario muy grande a hombros y uno del pueblo le dice:

Pero, ¿no te ayuda tu hermano?

Sí, mi hermano está dentro sujetando las perchas.

7. Chiste de las tres antenas

¿Por qué los de Lepe ponen tres antenas sobre la tele?

– Para ver Antena 3.

8. Chiste del aeropuerto y las migas

Se inaugura un aeropuerto en Lepe.

Se congrega una gran multitud, el día de la inauguración.

De pronto por la megafonía se oye el siguiente anuncio:

¡Se ruega a los ciudadanos de Lepe que no echen mas migas de pan a la pista que los aviones bajan solos!.

9. Chiste del borracho borroso

Un borracho de Lepe le dice a otro:

– No sigas bebiendo que te estás poniendo borroso.

10. Chiste del bote de sal

¿Por qué los de Lepe cuando entran a la cocina se van

Porque hay un bote que pone sal

11. Chiste del pozo

¿Por qué los de Lepe se tiran a un pozo?

Porque en el fondo no son tan tontos.

12. Chiste de Cuenca o la Luna

Están dos Leperos, padre e hijo, mirando al cielo, cuando le dice el hijo al padre:

Papá, ¿Qué está más lejos, Cuenca o la Luna?

Y le dice el padre:

¡¡¡Calla tonto....!!! ¿Acaso tu ves Cuenca desde aquí?

13. Chiste del fax confidencial

¿Cómo mandan un fax confidencial los de Lepe?

– Lo doblan antes de pasarlo por la máquina.

14. Chiste del paraguas

Le dice un lepero a otro

Curro ¿Por qué no regaste el jardín?

Porque está lloviendo a cántaros.

No seas vago, hombre, aquí tienes un paraguas.

15. Chiste de la agenda con T

¿Por qué los leperos usan solamente la letra 'T' en sus agendas de teléfonos?

Teléfono de Antonio, teléfono de Luis, teléfono de ...

16. Chiste de los kinders

Llega un lepero del trabajo a su casa y pregunta:

Hijo, ¿Con que juegas?

Con lo que me sale de los huevos.

El padre le da un bofetón y el niño corre a decirle a su madre:

Mamá, ya no quiero mas kinders.

17. Chiste de los pollos en la bolsa

Dos leperos se encuentran en un camino. Uno llevaba una bolsa al hombro.

¿Qué tienes en la bolsa?, dice el otro.

Pollos, responde el primero

Si acierto cuantos llevas ¿puedo quedarme con uno?

Si aciertas puedes quedarte con los dos.

Bueno, pues ... ¡cinco!

18. Chiste de la tortuga en la tele

¿Por qué los de Lepe ponen una tortuga encima de la televisión?

– Para verla a cámara lenta.

19. Chiste de los semáforos altos

¿Por qué en Lepe los semáforos están cuatro o cinco metros más alto de lo normal?

Para que nadie se los salte.

20. Chiste del doble asesinato

¿Por qué en Lepe mueren el doble de personas por asesinato?

La mitad mueren asesinados y la otra mitad en la recreación de los hechos.

21. Chiste de las cicatrices City

Tres excombatientes se encuentran presumiendo de heridas de guerra:

El americano se levanta la camisa y dice: New York City.

El inglés muestra su gran cicatriz y dice: London City.

Sale el de Lepe y bajando un poco el pantalón dice: Apendi-citi.

22. Chiste de las cebollas en la carretera

¿Por qué los de Lepe ponen cebollas en la carretera?

– Porque son buenas para la circulación.

23. Chiste de Lepe vs Leganés

Dos paseando por Lepe y uno le dice al otro:

– Pues vaya mierda de pueblo, y vaya mierda de chistes.

Uno de Lepe lo oye, y les reta:

– ¿Y vosotros de dónde sois?

– De Leganés.

– Pues vaya mierda de lago, y vaya mierda de monstruo.

24. Chiste del cartel "Huelva"

¿Por qué los de Lepe no salen de la comunidad?

Porque hay un letrero que pone "Huelva".

25. Chiste de las 10.000 palomas

Se encuentran dos leperos, amigos de la infancia, que hacía tiempo que no se veían.

– ¿Y tú ahora a que te dedicas?

– Pues mira tengo una granja con 10.000 palomas

– ¿Mensajeras?

– No, no te exagero nada.

26. Chiste de las cebollas repetido

¿Por qué los de Lepe ponen cebollas en la carretera?

– Porque son buenas para la circulación.

27. Chiste de los relámpagos y las fotos

¿Por qué los de Lepe sonríen cuando hay relámpagos?

– Porque piensan que les hacen fotos.

28. Chiste del chicle en las orejas

Uno de Lepe, Paco, en el avión. Una azafata reparte chicles.

– Oiga, y esto ¿para qué es?

– Para que no tengan molestias en los oídos al cambiar de presión.

Todo va bien. Cuando aterrizan Paco le pregunta a la azafata:

– ¿Y cómo me quito ahora el chicle de las orejas?

29. Chiste de la entrada rota

Uno del lepe va al cine, y la chica de la taquilla le dice:

– Señor, esta es la quinta vez que compra su entrada.

Y el lepero le contesta:

– Es que el tío de la puerta me la rompe.

30. Chiste del pelo y las entradas

Uno de Lepe va al cine y le dice al taquillero:

– ¿Tiene entradas?

– Sí.

– Pues mire, ¡yo también tenía y ahora todo calvo!

31. Chiste del correo en el buzón

Después de ver que su vecino de Lepe revisa el buzón y sale cabreado varias veces, le pregunta:

– ¿Porque te enfadas después de revisar el buzón?

– Porque el ordenador me dice "Tienes un correo", y vengo a ver y nada...

32. Chiste del ojo vendado

En el hospital de Lepe una madre le pregunta al médico:

– Doctor, ¿cree usted que mi hijo perderá el ojo?

El médico responde:

– Si lo pierde es porque le da la gana. Yo se lo he envuelto con un pañuelo.

33. Chiste del parto y el marido

Uno de Lepe llama por teléfono y le contestan:

– ¿Si…..dígame?

– Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar a luz.

– ¿Es su primer hijo?

– No, soy su marido.

34. Chiste del champú para cabello seco

Un lepero le dice a otro:

– Oye, pásame el champú.

– Pero si ahí en el baño ya tienes uno.

– Sí hombre, pero éste es para cabello seco y yo ya me lo he mojado.

35. Chiste de las condiciones de nieve

Llega uno de Lepe a una estación de esquí en Suiza y ve un cartel informando de las condiciones de la nieve:

– Neuchatel: 14 cm, blanda.

– Lausanne: 19 cm, escurridiza.

– Sachanffhausen: 15 cm, sólida.

Al leerlo, el de Lepe, va y escribe debajo:

– Suso López: 20 cm, dura como una piedra.

36. Chiste de las orejas quemadas

Uno de Lepe con las dos orejas quemadas, y su amigo le pregunta:

– ¿Por qué tienes las dos orejas quemadas?

El lepero le responde:

– Porque estaba planchando y llamaron por teléfono, y contesté con la plancha.

¿Y la otra?

– Porque el muy idiota volvió a llamar.

37. Chiste de la fiesta de quince años

Uno de Lepe le dice a otro:

– Oye, Manolo, te invito a una fiesta de quince años.

– Bueno, pero yo a los tres meses me vuelvo.

38. Chiste de "Íbamos Manolín y yo"

Le contaba un lepero a otro:

– Ibamos yo y Manolín...

– No, íbamos Manolín y yo.

– Vale, listo, yo no iba.

39. Chiste de los zapatos italianos

Un lepero entra un lunes en una zapatería y después de probarse unos cuantos pares, elige unos italianos muy elegantes. Al entregárselos el empleado le advierte:

– Señor, estos zapatos suelen apretar bastante los cinco primeros días.

– No hay problema, responde, no los voy a usar hasta el próximo domingo

40. Chiste del Fairy en la piscina

Cómo adelgazan los de Lepe?

– Tiran Fairy en una piscina y... ¡adiós a la grasa!

41. Chiste del paracaídas en el submarino

– ¿Cómo se puede identificar a uno de Lepe en un submarino?

– Es el que lleva el paracaídas puesto.

42. Chiste del número de teléfono

Uno de Lepe coge el teléfono:

– ¡Hola! ¿Esto es el nueve tres ocho siete tres nueve cero uno cinco?

– Sí, sí, no, sí, no, sí, sí, no y sí.

43. Chiste del fax confidencial

¿Cómo mandan un fax confidencial los de Lepe?

– Lo doblan antes de pasarlo por la máquina.

44. Chiste del paracaídas

– ¿Cómo se puede identificar a uno de Lepe en un submarino?

– Es el que lleva el paracaídas puesto.

45. Chiste del velatorio

En un velatorio, en Lepe, un amigo se acerca al hijo y le dice:

– Lo siento.

– No, déjalo acostado, tal como está.

46. Chiste de la crema NIVEA

¿Por qué los leperos cierran los ojos cuando se echan crema?

– Porque pone NIVEA.

47. Chiste de la droguería y la cocaína

Entra un lepero en una droguería y le dice a la dependienta:

– Oiga, ¿aqui venden cocaína?

Y le responde:

– No, aquí vendemos perfume.

– Ah, ¿y eso también está bueno?

48. Chiste de la gaviota muerta

Dos de Lepe van a la playa, y uno le dice al otro:

– ¡Mira, una gaviota muerta!

Y el otro mirando al cielo dice:

– ¿Dónde?

49. Chiste del avión de hélice

Dos leperos en un avión de hélice y dice uno:

Si serán tontos, con tanto calor aquí dentro y sin embargo los ventiladores los tienen ahí fuera....

Un hombre llega a Lepe y sorprendido por no encontrar un alma en el pueblo, se acuesta a una valla donde hay una mujer mayor:

– Señora, ¿por qué no hay gente en Lepe?