La reconciliación de J Balvin y Residente tras años de enfrentamientos y tiraderas

La música siempre guarda sorpresas y esta Nochevieja nos ha dejado una de las más inesperadas de los últimos años: la reconciliación entre J Balvin y Residente. La foto publicada de forma conjunta en Instagram por el colombiano y el puertorriqueño el 31 de diciembre pone fin a casi cuatro años de distanciamiento y enfrentamiento público, un conflicto que tuvo su origen en la polémica alrededor de los Latin Grammy de 2021.

Cuando Ibai Llanos le preguntó recientemente a J Balvin en una charla en YouTube por su enfrentamiento con Residente, ambos ya estaban en paz. La reconciliación se había producido meses atrás, en privado, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho pública con una imagen de ambos juntos y este texto firmado por los dos:

"Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo.

René y Jose"

Un post que rápidamente se ha llenado de mensajes celebrando el reencuentro por parte de numerosos artistas del panorama urbano y latino como Maluma, Bizarrap, Yandel, Ryan Castro o Sky Rompiendo, entre otros. Especialmente significativo ha sido el comentario del productor argentino Bizarrap: "Gracias por esto a ambos. Los quiero". No es un gesto menor: Bizarrap fue el responsable de la histórica sesión de Residente contra Balvin en 2022 y, más recientemente, ha publicado también una colaboración con el artista colombiano. En esta última, Balvin repite de forma insistente la expresión "For fun", algo que muchos han interpretado como un guiño irónico al célebre "Esto lo hago pa divertirme" de la tiradera de Residente.

Lo curioso es que esta reconciliación llega apenas unos días después de otra igualmente simbólica en la carrera de J Balvin: su reencuentro con Bad Bunny. Tras haber sido amigos y haber publicado juntos el celebrado disco Oasis en 2019, su relación se había enfriado con el paso de los años, aunque sin enfrentamiento público de por medio. El pasado 21 de diciembre, Balvin apareció como artista sorpresa durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Una colaboración que el propio Balvin celebró con este mensaje en Instagram:

"El tiempo acomoda lo que el ego desordena.

Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma.

No todo lo que se separa es guerra,

a veces es crecimiento.

Y crecer también es saber volver

sin rencor, sin máscaras, sin miedo.

Hoy celebro que estemos bien,

que la paz también se haga tendencia,

que los ejemplos pesen más que los titulares.

Te quiero Benito Antonio

Jose"

¿Por qué se pelearon J Balvin y Residente?

El origen del enfrentamiento entre J Balvin y Residente se remonta a septiembre de 2021, cuando el colombiano criticó públicamente a los Latin Grammy y pidió a los artistas urbanos boicotear la gala, denunciando que la música urbana y el reguetón no recibían el reconocimiento que merecían por parte de la Academia.

La respuesta de Residente fue inmediata y contundente. A través de un vídeo publicado en Instagram, el exlíder de Calle 13 criticó duramente la postura de Balvin y comparó el reguetón comercial con un "hot dog": algo que puede gustar y vender mucho, pero que no debe confundirse con alta cocina. En su discurso, Residente acusó a Balvin de victimizarse, de beneficiarse de la industria que ahora criticaba y de confundir éxito comercial con profundidad artística.

El conflicto alcanzó su punto álgido en marzo de 2022 con la publicación de la "BZRP Music Sessions #49", una tiradera directa y sin filtros en la que Residente atacaba frontalmente a J Balvin, cuestionando su música, su imagen pública y su papel dentro de la industria. Balvin decidió no responder con otra canción y optó por el silencio, mientras el enfrentamiento se convertía en uno de los episodios más simbólicos y comentados de la historia reciente del pop latino.