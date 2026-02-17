Polémica con Tanxugueiras tras declararse "ganadoras morales" del Benidorm Fest, por encima de Chanel y Rigoberta Bandini

La celebración del Benidorm Fest este pasado fin de semana, y su correspondiente choque en redes entre quienes apoyaban la canción T amaré y el tema Mataora, ha agitado a los seguidores de este formato, y eso ha servido para que se reaviven viejos debates sobre canciones que merecieron o no ser las ganadoras de su edición. Entre los debates que se han generado, está el de Tanxugueiras, ya que hace algo más de un mes compartieron una serie de opiniones en un podcast que no han gustado nada a los fans de otras artistas, como Chanel Terrero o Rigoberta Bandini.

En esas declaraciones el grupo explicó que, tras lo que vivieron en los meses siguientes al Benidorm Fest de 2022, se consideran "ganadoras morales" de su edición. Esto se debe a que obtuvieron el 70% de los votos del televoto, frente al 18% de Rigoberta Bandini y el casi 4% de Chanel Terrero. Por desgracia para ellas, el televoto suponía solo un 25% de la puntuación final: otro 25% iba para el jurado demoscópico, que dio un resultado bastante similar a todos los participantes; y el 50% lo decidió el jurado profesional, que prefirió a Chanel Terrero y a Rigoberta Bandini, y que mandó a Tanxugueiras a la quinta posición.

Lo cierto es que el público gallego ha mostrado un gran cariño a Tanxugueiras durante estos últimos años, y tienen un notable éxito a nivel local. Teniendo en cuenta que el podcast en el que hicieron estas declaraciones está pensado para ser escuchado solo en Galicia, parece que eso de ser "ganadoras morales" es más una mala elección de palabras que un ataque a Chanel Terrero y Rigoberta Bandini.

Pero ya se sabe que en redes todas las declaraciones pesan mucho, especialmente si se viralizan fuera de contexto. El fandom del Benidorm Fest se ha tomado muy mal estas palabras, y es probable que muchos de los seguidores del formato hayan retirado el poco apoyo que podían estar ofreciendo al grupo. Han sido los gallegos los que han salido, por suerte, en defensa de Tanxugueiras, para explicar la gran relevancia que el grupo ha cobrado en su territorio, y dar así cierta justificación a unas declaraciones bastante atrevidas.