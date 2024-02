El cabreo de Chanel con el Benidorm Fest: "Me parece una falta de respeto"

El Benidorm Fest ha dejado muchas razones para el debate en redes, pero una de las más virales no ha tenido nada que ver con el resultado del festival como tal: Chanel Terrero ha llamado mucho la atención después de hacer un comentario al respecto de una de las actuaciones que se incluyó en la gala: Abraham Mateo cantó un medley de algunos de sus éxitos más recientes, incluyendo su colaboración con Chanel, Clavaíto. La cantante ha considerado que es una falta de respeto a ella y a los fans del Benidorm Fest que no se le invitase a aparecer durante esa actuación.

No es la primera vez que tanto la artista como sus fans hablan de la falta de atención del Benidorm Fest con Chanel. El año pasado muchos se quejaron de que no participase de ninguna manera en el festival, y la propia artista tuvo que salir a defenderse y a declarar que no había recibido ningún tipo de invitación para colaborar en el programa. Así, los fans atacaron duramente al Benidorm Fest por no contar con su primera ganadora, y más teniendo en cuenta el brillante resultado que consiguió en Eurovisión.

Ahora, el agravio ha sido aún peor: además de no ser invitada a colaborar, se cantó una de sus canciones sin ella. Aunque es probable que haya alguna explicación detrás de esta doble afrenta, lo cierto es que los fans eurovisivos no destacan por ser personas calmadas y comprensivas, y han cargado con aún más dureza contra la organización del Benidorm Fest. Por suerte para ellos, parece que la polémica por la canción Zorra de Nebulosa se llevará casi todo el protagonismo en lo que se refiere a esta tercera edición del festival. ¡Pero, de todas maneras, esperemos que esta vez la organización tome nota y que a la tercera vaya la vencida e inviten a Chanel a colaborar!