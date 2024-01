El renacer de Angy Fernández tras clasificarse para la final del Benidorm Fest entre lágrimas

Angy Fernández, Sofía Coll, Nebulossa y Miss Caffeina han logrado su pase a la final del tercer Benidorm Fest, de la que saldrá el candidato español que competirá en Malmö Suecia en mayo en Eurovisión 2024. La Zorra feminista de Nebulossa se adueño de la primera semifinal de Benidorm Fest 2024 tras conseguir 149 puntos y la mejor valoración del jurado profesional.

Pero sin duda la actuación más emotiva y más aplaudida en redes sociales ha sido la de Angy Fernández que obtuvo 137 puntos y la mejor votación del jurado demoscópico. Durante su poderosa actuación la cantante y actriz no ha podido evitar que se le saltaran las lágrimas aunque ha seguido cantando con la misma fuerza e intensidad.

Su canción Sé quién soy es todo un canto al empoderamiento que habla de salud mental de los miedos y de confiar en uno mismo con una letra que no deja dudas: "Soy como un desastre, un puro desastre / Soy alguien que dudó cuando le dijeron ‘No’ / Me miro en el espejo buscando mi reflejo / Quiero saber quién soy, nadie sabe a dónde voy".

"Estoy como en shock, llevo muchos años en la música y me siento como nueva, como si tuviera otra vez dieciséis años", declaraba Angy Fernández en la rueda de prensa posterior a la semifinal. La cantante que aseguró haber "sentido el cariño del público, de mis compañeros" ha añadido que llegar a la final. "Ha sido como renacer. Siento que estoy renaciendo después de tiempos difíciles que todos tenemos y eso es gracias al apoyo de la gente".

Angy Fernandez se hizo conocida en 2007 cuando participó la primera edición del concurso de talentos Factor X, donde un segundo puesto le permitió lanzar su debut discográfico, Angy, en el que tuvo cero capacidad de decisión y control creativo sobre el mismo

Ese mismo año su salto a la interpretación a través de la popular serie adolescente Física y química que la convirtió en uno de los rostros jóvenes más famosos de nuestro país. Posteriormente ganó la primera edición del concurso Tu cara me suena en 2011 y lanzó su segudo disco Drama Queen en 2013.

Pero su carrera musical se paró y ha pasado una decada hasta que ha conseguido volver a reconciliarse con la industria musical primero sacando el sencillo Dualidad y ahora participando en el Benidorm Fest.

"Antes no sabía qué quería contar. Me ayudó empezar a hablar de salud mental y escribir. No me considero una gran compositora, pero no quiero que las cosas sean como con mi primer disco, sino que reflejen aquello de lo que quiero hablar. Si no, no me quiero dedicar a esto", dijo en una reciente entrevista a EFE.

"Hubo una época en la que estaba enfadada con el mundo, porque cuando tienes veintipico y las cosas no salen como quieres, es difícil proyectar seguridad. Pensaba: 'No me quieren'. Después de mucha terapia y experiencias, entiendo que si no me quería yo, ¿quién me iba a aceptar?", sentenció.

Tendremos que esperar a la final para ver si este renacer musical de Angy Fernández acaba en Eurovisión o no. Pero pase lo que pase aquí estamos para apoyar los siguientes pasos que ella decida tomar en su carrera.