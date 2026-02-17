Qué ha pasado entre Emilia, Tini y Maria Becerra: las razones de su pelea

Pocas cosas generan más debate entre los amantes del chismorreo que un pique entre estrellas de la música. Ayer los nombres de Emilia Mernes y Maria Becerra entraron en las tendencias después de que esta última dejase de seguir en redes a la primera, lo que generó mucha conversación en redes al respecto de los motivos que podrían haber llevado a un desencuentro como este. Como no podía ser de otra manera, los creadores de contenido enterados del asunto han aprovechado para lanzar sus informaciones y teorías, como es el caso de Martín Cirio.

Sus palabras se han hecho bastante virales en X, y han dado paso a que otras muchas personas dejen sus opiniones al respecto de lo que ha podido ocurrir entre Maria Becerra y Emilia Mernes. Ha habido defensores tanto de una como de otra; o, más bien, ha habido quien ha acusado a una de ser la causante del desencuentro, y también quien ha considerado que la otra es la que tiene la culpa de todo.

Lo que sí se sabe es que se trata de una disputa profesional, por el comportamiento que unos y otros artistas han tenido durante su ascenso a la fama. Los piques, los malos gestos y las envidias podrían haber jugado un papel clave en la separación no-oficial de Los Del Espacio, que llevaban años siendo, internacionalmente, el grupo de artistas destacados de Argentina. Ahora que la espuma ha empezado a bajar, habrían empezado los codazos para que unos y otros tengan más protagonismo o mejores oportunidades.

Sea lo que sea lo que ha ocurrido entre ellas, lo que está claro es que no es sencillo de explicar, y que en esa ecuación forman parte también los equipos de PR de cada artista, los productores que trabajan con ellas y los colegas de profesión que tienen en común. ¡Quizá el tiempo revele un poco más sobre las razones de su distanciamiento!