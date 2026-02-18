Beyoncé desata la polémica al despedir a su manager por problemas de salud tras estar 20 años juntos

La trayectoria profesional de Beyoncé se ha caracterizado por contar siempre con un equipo estable y relaciones laborales duraderas. Sin embargo, recientes informaciones apuntan a que la artista ha puesto fin a su relación con una persona clave de su entorno profesional, concretamente su manager, tras más de veinte años de colaboración, lo que ha provocado reacciones inmediatas entre seguidores y observadores de la industria musical.

Diversos medios estadounidenses señalan que el despido estaría relacionado con problemas de salud que habrían afectado al desempeño laboral de la persona implicada. Según esas versiones, la decisión habría sido tomada tras un periodo prolongado de dificultades, aunque no existe una confirmación oficial detallada por parte de la cantante o su entorno directo.

El asunto ha adquirido dimensión pública después de que la hija del trabajador compartiera su versión en redes sociales y plataformas digitales. Algunas voces consideran que la medida resulta excesivamente dura dada la larga relación profesional, mientras que otras recuerdan que las grandes producciones musicales exigen altos niveles de disponibilidad y rendimiento continuado.

La polémica se ha amplificado además por el carácter reservado de Beyoncé respecto a su vida privada y a la gestión interna de su equipo. Históricamente, la artista ha mantenido un control estricto sobre su imagen pública y las comunicaciones oficiales, lo que contribuye a que episodios como este generen mayor especulación mediática.

Por ahora, no hay pronunciamiento oficial que aclare los detalles ni el alcance exacto de la ruptura profesional. Mientras tanto, el debate continúa en redes, donde se mezclan cuestiones éticas, laborales y personales en torno a una figura que, más allá de su éxito musical, sigue despertando un notable interés mediático.