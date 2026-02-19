Marta Carriedo la lía con sus comentarios sobre la ayuda en la crianza: "Este país es un país de envidias"

Las stories publicadas en Instagram por Marta Carriedo han sembrado la polémica y han abierto una tensa conversación sobre la conciliación, el privilegio y la percepción social de la crianza. La influencer abordó la cuestión tras recibir comentarios sobre la ayuda que tiene para cuidar a sus hijos y quiso aclarar su postura.

Según explicó, una persona le preguntó "cómo podía quejarme, aunque en realidad no me he quejado, de que tuviese cuatro horas de ayuda al día". Carriedo insistió en que su comentario inicial no pretendía ser una queja, sino una reflexión personal: "Quería decir que cuatro horas de ayuda no es suficiente para mí".

En esa misma línea, añadió que si muchas familias pudieran permitírselo, probablemente optarían por ampliar ese apoyo: "Si todos pudiéramos económicamente nos gustaría tener una persona que nos ayudase más de cuatro horas, ocho horas o incluso tenerla interna". También subrayó que no todo el mundo dispone de esa posibilidad y que, en su caso, tampoco afirma tenerla.

Otra de las frases que más reacción generó fue su valoración sobre quienes cuentan con mayor ayuda doméstica. "Yo me alegro de toda la gente que tiene dos chicas internas. Me alegro tanto por ellos, porque es tiempo de calidad que dedican a otras cosas", señaló. Además, defendió que el debate suele estar condicionado por la comparación social: "Volvemos a lo de siempre: este país es un país de envidias".

Las respuestas no tardaron en aparecer. Algunos usuarios cuestionaron el planteamiento sobre la crianza delegada, señalando que "tener hijos para que te lo cuiden otras personas… alucino". Otros criticaron el lenguaje empleado, apuntando que el uso del término "chica" puede invisibilizar el trabajo doméstico profesional.

El episodio ha vuelto a evidenciar cómo las declaraciones de figuras públicas sobre conciliación familiar y recursos económicos suelen convertirse rápidamente en objeto de discusión en redes sociales, donde conviven percepciones muy distintas sobre la maternidad, el trabajo y el privilegio.