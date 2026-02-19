Así sería el mapa definitivo de GTA 6 según nuevas filtraciones: el más grande hasta la fecha

El desarrollo de Grand Theft Auto VI lleva años rodeado de rumores, retrasos y filtraciones que mantienen viva la conversación entre jugadores y analistas del sector. La nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games está llamada a convertirse en uno de los lanzamientos más ambiciosos del estudio, tanto por su escala técnica como por su propuesta narrativa.

Uno de los aspectos que más interés despierta es el mapa del juego. Distintos reportes señalan que el mundo abierto podría ser el más grande visto hasta ahora en la saga. Algunas filtraciones hablan de un territorio aproximadamente tres veces y media superior al de GTA V, lo que situaría la nueva propuesta cerca de cuadruplicar el tamaño del anterior escenario principal.

El diseño no se limitaría a una gran ciudad. Los indicios apuntan al regreso a Vice City, reinterpretada en un entorno contemporáneo dentro del estado ficticio de Leonida, pero acompañada de espacios naturales y zonas periféricas. Entre los escenarios mencionados aparecen playas, áreas pantanosas, carreteras extensas y pequeños núcleos rurales, lo que ampliaría notablemente la variedad paisajística.

La posible presencia de múltiples regiones conectadas, incluso mediante transporte aéreo o marítimo, refuerza la idea de un mundo abierto más dinámico. Este planteamiento recuerda a la evolución que Rockstar ya exploró en otros títulos, apostando por ecosistemas complejos y una mayor densidad urbana.

En paralelo, el juego contará con dos protagonistas, Lucía Caminos y Jason Duval, cuya historia criminal se desarrollará a lo largo de todo el territorio ficticio. Aunque los detalles oficiales siguen siendo limitados, la intención del estudio parece orientada a combinar narrativa ambiciosa con un escenario de gran escala.

El lanzamiento está previsto para noviembre de 2026 en consolas de nueva generación. Hasta entonces, las filtraciones continúan alimentando el debate sobre un título que aspira a redefinir el concepto de mundo abierto dentro del sector del videojuego.