Lola Lolita aclara el vídeo que subió en el que aparece su ex Ibelky y habla enamorada de su novio Alonso

La alfombra roja de la premiere de Los Bridgerton en Madrid fue una auténtica velada de máscaras, amor y pasión, y Lola Lolita no pudo estar más feliz. La creadora de contenido venía además de representar a España en la premiere mundial organizada por Netflix en París, donde pudo ver el primer capítulo de la nueva temporada. Fan absoluta de la serie, confesó entre risas que, al volver a casa, se dio un auténtico maratón y se vio casi todos los episodios de una sentada, sola en el sofá, acompañada eso sí por sus gatos y su perra. "Muy contenta", repetía, dejando claro que está disfrutando cada momento.

En los últimos días, las redes también han hablado de ella por un vídeo que ha rescatado en sus historias de Instagram: un clip de hace dos años en el que aparece bailando con su ex pareja Ibelky, con su hermana Sofía y con la entonces pareja de su hermana. Un recuerdo grabado de hace dos años que ahora ha decidido compartir sin ningún tipo de drama, todo lo contrario. Lola explicó con naturalidad que simplemente estaba viendo fotos antiguas con su hermana, encontró el vídeo y le hizo ilusión subirlo. Guarda "un recuerdo bonito" de esa etapa y asegura que siempre le ha deseado lo mejor a su ex. "No tengo ningún tipo de problema", dejó claro, demostrando que cuando las cosas se cierran bien, se pueden recordar desde la calma y el cariño.

Esa tranquilidad también la refleja cuando habla de su presente sentimental junto al piloto Alonso López. La influencer confesó que han empezado el año de la mejor manera, con una escapada a Andorra para esquiar y desconectar, y que está en uno de sus mejores momentos personales. Sobre lo que él aporta a su vida, lo tiene claro: "Me da esa paz y tranquilidad que quizás necesitaba". Para ella, todo llega a su tiempo y no hay que forzar nada ni publicar antes de sentirse cómoda. Ahora sí, sonríe convencida: está feliz "en todos los sentidos" y disfrutando de una etapa serena, madura y llena de ilusión.