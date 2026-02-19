Ibai prepara un debate entre Xokas y ocho haters en un nuevo formato para YouTube

Un vídeo de aproximadamente 55 minutos llegará hoy al canal de Ibai en YouTube. La pieza mostrará un encuentro entre Xokas y ocho personas críticas con su figura pública, en un debate en el que, según se ha adelantado, se abordarán cuestiones como política, impuestos, videojuegos o la propia cultura de internet.

El anuncio se produjo ayer a través de las stories de Instagram, donde Ibai anticipó el estreno sin ofrecer demasiados detalles adicionales. Aun así, la premisa ha bastado para activar la conversación entre seguidores y curiosos, especialmente por el tono directo que suele caracterizar al streamer gallego.

La propuesta conecta con un meme recurrente en redes sociales: la idea de Xokas como experto en absolutamente todo. Para parte del público, este debate representa una materialización de este meme, ahora trasladada a un formato audiovisual más estructurado.

El proyecto también refleja la evolución reciente de los contenidos impulsados por Ibai. Tras consolidarse en Twitch con retransmisiones masivas, el creador ha incrementado sus producciones pensadas específicamente para YouTube, con mayor edición, duración y planificación temática. Eventos deportivos, entrevistas extensas o retos audiovisuales han marcado esa línea.

Este nuevo vídeo se inscribe en esa estrategia: contenido largo, conversación directa y figuras reconocibles del ecosistema digital. Aunque aún no se conocen cifras ni resultados, todo apunta a una recepción notable, tanto por la expectación previa como por el perfil de los protagonistas.

La combinación de debate, entretenimiento y cultura del meme se ha convertido en uno de los motores del contenido digital actual. El estreno de hoy permitirá comprobar hasta qué punto esa fórmula mantiene su capacidad de atraer audiencias masivas en plataformas cada vez más competitivas.