Sofía Surfers e IlloJuan dan su opinión sobre el fenómeno therian: "Espero que todo esto sea una broma"

Sin duda, los therian están de moda. El término therian se utiliza para describir a personas que afirman identificarse parcialmente con un animal, ya sea desde una dimensión simbólica, psicológica o espiritual. Aunque el concepto lleva años circulando en comunidades de internet, su visibilidad reciente ha crecido gracias a redes sociales y a la difusión de encuentros y contenidos virales.

La influencer Sofía Surfers ha sido una de las voces que ha comentado el fenómeno tras verlo en vídeos publicados en TikTok. En uno de sus contenidos expresó dudas sobre la autenticidad del movimiento: "Esto de los therian espero que sea una broma, que sea un experimento social colectivo y lo hagan de broma, porque si no me rayo. Ya basta. ¿Cómo que eres un perro?". La creadora añadió que le gustaría "que salga un vídeo diciendo que nos están vacilando", interpretándolo como un posible experimento social.

Por su parte, el streamer IlloJuan también abordó el asunto en uno de sus últimos streams después de conocer una noticia sobre seguidores del movimiento en Lugo. Su reacción fue directa: "No me lo creo, ¿qué os pasa en Lugo? ¿Estáis gilipollas?". El comentario, emitido en tono espontáneo, se viralizó rápidamente entre su comunidad.

El interés creciente por este fenómeno ha convertido a los therian en un tema recurrente entre creadores de contenido. Algunos lo tratan desde la curiosidad sociológica, mientras otros lo abordan desde el humor o la crítica, reflejando la diversidad de posturas existentes.

En paralelo, especialistas en cultura digital señalan que la viralización de identidades minoritarias suele intensificarse cuando las redes amplifican casos concretos. Este efecto puede generar tanto visibilidad como polémica, especialmente cuando se mezcla con la lógica del entretenimiento y la reacción inmediata propia de internet.

Las opiniones de Sofía Surfers e IlloJuan, cada uno desde su propio estilo, ilustran cómo el fenómeno está trascendiendo nichos específicos para convertirse en conversación general dentro del ecosistema digital actual.