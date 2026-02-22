Este chico construyó una mesa para guardar tesoros: ¿serías capaz de abrirla?

Con el advenimiento de la era digital hemos acabado adquiriendo la noción de que es importante proteger nuestros datos y archivos. Hacemos copias de seguridad, aplicamos protección criptográfica, accedemos a internet usando VPN… pero por el camino igual olvidamos la seguridad de los archivos físicos. El papel, lo tangible, aquello sólido que tenemos olvidado en un cajón pero que puede ser muy importante para tus gestiones y que requieren de una protección apropiada. La opción "natural" podría ser comprar una caja fuerte, aunque como concepto puede quedar alejado del día a día normal de la persona de a pie. Sin embargo, hoy hablamos de youtubers, lo cual está cada vez más alejado de la gente común.

David O. Lundell tiene un canal de YouTube con casi 150 mil suscriptores, aunque su trabajo normal es la base de ello. Haciendo caso a su biografía, dirige "una pequeña empresa llamada «Lucky Rooster Co.» situada en el corazón del sur de Utah y dedicada a la creación de objetos ingeniosos, muebles con compartimentos ocultos, rompecabezas, libros y otras cosas diversas". Y, claro, esos cachivaches son perfectos para hacerse viral de vez en cuando. ¿El caso más evidente? La mesa imposible que nos ha traído hoy hasta este texto. Con demasiadas aperturas como para contarlas y demasiados sistemas como para enumerarlos, es todo un triunfo de la seguridad… ¡incluso para uno mismo!

Llaves con forma de llave, llaves con forma de piezas de ajedrez, piezas con forma de otras piezas y aperturas a tutiplén. Es absolutamente imposible saber dónde va el qué si no has visto el proceso primero. La lección implícita, rematada por el contenido en el centro de la mesa, es que no debes guardar nada que sea urgente. ¡Imagina que te dejas ahí dentro la insulina! A malas, eso sí, puedes aplicar el método de Glass Onion: un martillo bien grande se encargaría de acceder de forma directa a la cámara más escondida de esta peculiar estructura de madera y metal.