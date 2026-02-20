No habrá nuevas fechas de Bad Bunny en el Movistar Arena: el rumor que ha confundido a sus fans en Madrid

Durante las últimas horas ha ido creciendo el rumor de que Bad Bunny podría hacer más conciertos en Madrid durante este 2026. Las conversaciones comenzaron a intensificarse cuando varios perfiles compartieron una imagen en la que aparecen dos sillas situadas frente al Movistar Arena. El detalle no pasó desapercibido: se trata de las mismas sillas que figuran en la portada de Debí Tirar Más Fotos, el último trabajo del artista puertorriqueño.

A partir de ahí, surgió la teoría de que el cantante podría anunciar nuevas fechas en ese recinto madrileño. El montaje visual fue interpretado por algunos usuarios como una pista promocional o una acción previa a un anuncio inminente. La posibilidad de ampliar la gira en la capital generó expectación inmediata, especialmente entre quienes no lograron entrada en la primera venta.

Sin embargo, no existe confirmación alguna que respalde esos rumores. Ningún canal oficial del artista ni de la promotora ha comunicado la incorporación de conciertos en el Movistar Arena. La imagen que ha circulado carece de contexto verificable y no procede de fuentes oficiales.

La única información confirmada hasta el momento es la publicada hace unos días sobre la disponibilidad de nuevas entradas para los conciertos ya anunciados en 2026 en Madrid, concretamente en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Esas entradas adicionales corresponden a las fechas previamente comunicadas y no implican la suma de nuevos recintos ni cambios en la planificación de la gira.

Este tipo de especulaciones no es inusual cuando se trata de artistas de gran proyección internacional. La alta demanda y la rapidez con la que se agotan las localidades suelen propiciar rumores sobre ampliaciones o segundas tandas de conciertos. En este caso, no obstante, todo apunta a que la imagen viral ha sido suficiente para desencadenar una interpretación errónea.

Por ahora, quienes esperaban nuevas oportunidades en el Movistar Arena deberán atenerse a la información oficial existente, ya que no hay indicios de que se vayan a añadir fechas en ese recinto.