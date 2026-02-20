Rosalía envía un mensaje a su ex en su nueva campaña con Calvin Klein para Euphoria: ¿Un dardo a Rauw Alejandro?

Rosalía inició su carrera en el flamenco experimental antes de dar el salto definitivo al panorama internacional con una propuesta que mezcla tradición y vanguardia. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por la diversificación de proyectos musicales, audiovisuales y publicitarios, consolidando una presencia constante en la industria cultural global.

En 2026, la cantante afronta una etapa especialmente intensa. A la gira mundial LUX Tour se suma su participación en la tercera temporada de Euphoria, donde debuta como actriz con el papel de una bailarina de pole que arrastra una lesión en el cuello. Paralelamente, mantiene su vínculo con la firma estadounidense Calvin Klein, de la que ya fue imagen en campañas anteriores.

La última colaboración gira en torno al perfume Euphoria, compartiendo nombre con la serie televisiva. En el anuncio, Rosalía aparece bailando en una sala en la que la iluminación y los colores evolucionan a lo largo de la secuencia. El estilismo apuesta por referencias noventeras: vestidos ceñidos, transparencias y conjuntos de tiro bajo que refuerzan la estética sensual que propone la campaña.

Durante una entrevista concedida a la marca para promocionar la fragancia, la artista respondió con humor a la pregunta de quién le gustaría que viera el anuncio. "Mi ex. Por supuesto, mi ex", afirmó entre risas, antes de añadir que no revelaría a cuál de ellos se refería. La declaración, acompañada de un gesto cómplice a cámara, ha sido interpretada por algunos medios como una posible indirecta hacia el también cantante Rauw Alejandro, con quien mantuvo una relación pública.

Más allá de las especulaciones, la intervención refuerza la imagen desenfadada que Rosalía proyecta en sus apariciones públicas. En un momento de máxima exposición profesional, la artista combina estrategia promocional y espontaneidad, consciente de que cada declaración amplifica el alcance de sus proyectos.