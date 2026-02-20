MrBeast revela que está prácticamente ciego de un ojo tras años de críticas por su mirada

La exposición constante forma parte del día a día de los grandes creadores digitales. En el caso de MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, las críticas no se limitan a sus proyectos o decisiones empresariales. Según él mismo ha reconocido, uno de los comentarios más recurrentes tiene que ver con sus ojos y con la forma en que mira a cámara.

La polémica se originó a raíz de una publicación en X en la que un usuario compartía un primer plano de su rostro y señalaba que "sus ojos nunca sonríen". El mensaje ganó tracción en pocas horas, lo que llevó al propio creador a responder directamente.

En su contestación, MrBeast aclaró el motivo de su expresión: "Me encanta cómo la mayor crítica hacia mí es sobre mis ojos, algo que está fuera de mi control. Estoy prácticamente ciego del ojo derecho; la razón por la que parecen raros es porque tengo que entrecerrarlo para ver mejor, incluso con lentillas. No hay nada que pueda hacer".

El mensaje generó una oleada de reacciones. El autor de la publicación original terminó pidiendo disculpas: "Bueno, no he visto ninguno de tus vídeos, así que no puedo opinar sobre ellos. Pero si es un tema de visión, entonces vale, perdona que estés ciego, tío. Eso es una faena", escribió posteriormente.

Numerosos usuarios defendieron al creador en los comentarios y solicitaron que se eliminara la publicación inicial, argumentando que criticar rasgos físicos cruza una línea. Otro participante calificó el episodio como un "ejemplo perfecto" de por qué no se debe juzgar a las personas por su apariencia.

La declaración de MrBeast aporta contexto a un aspecto que hasta ahora había generado especulación. También pone de relieve cómo, incluso en el entorno digital, cuestiones relacionadas con la salud pueden convertirse en objeto de debate público.