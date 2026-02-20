Leire Martínez corona su ascenso imparable con Historias de aquella niña

El esperado momento ha llegado. Leire Martínez apuntala su incipiente pero meteórica trayectoria en solitario con el lanzamiento de su álbum debut, Historias de aquella niña, un trabajo que ve la luz tras meses de éxitos iniciados con su primer sencillo, Mi nombre.

Coincidiendo con este estreno, la artista se presentará en directo el 22 de febrero en la sala La Riviera de Madrid, en un concierto con las entradas agotadas en cuestión de semanas.

El arranque discográfico de Leire Martínez en solitario presenta una nueva y vibrante colaboración. En este caso, con el famoso grupo argentino Miranda!, que la acompaña en El ruido.

La canción, que tendrá su correspondiente vídeo en los próximos días, promete revalidar la excepcional acogida de los adelantos del álbum que la precedieron, particularmente la de un No se me da bien odiarte en el que canta con Edurne y que suena con insistencia en las principales emisoras de radio del país.

La expectación es total desde aquel Mi nombre con el que saldó cuentas con el pasado, y se ha intensificado en los dos meses transcurridos desde la apertura de la preventa de este su primer álbum. Además del concierto de La Riviera, la artista ha anunciado una gira por Latinoamérica que ha desatado el interés de sus fans al otro lado del Atlántico. Leire ha agotado el mítico Lunario de Ciudad de México, mientras anuncia nuevas fechas en las principales ciudades de la región.

Historias de aquella niña es un trabajo que consolida su identidad artística propia como una de las voces más reconocidas del pop español. Será sin duda uno de los acontecimientos musicales del año, tras el éxito de los temas Tres deseos, Tonto por ti —en colaboración con Abraham Mateo— o los mencionados Mi nombre y No se me da bien odiarte. Además de Mateo, Edurne y Miranda!, en el trabajo participa Andrés Suárez, que une su voz a la de Leire en Mírame.