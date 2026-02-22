¿Cómo se monta y desmonta una pista de hielo? El vídeo viral que ha sorprendido a todos

Patines, hielo, moratones, risas… Son estampas habituales en el periodo navideño que luego desaparecen de nuestra mente durante el resto del año. Cuando Papá Noel pone el arnés a sus renos, las pistas de hielo ya están en sus lugares habituales, pero… ¿qué pasa con ellas el resto del año? ¿Cómo se mantienen o deconstruyen las pistas de hielo cuando acaba la Navidad? El método es bastante común en todos lados, ya sea Canadá, España o Estados Unidos. Y todo responde a los métodos de construcción en sí, además de a los propósitos para cada espacio en el que se instala una estructura de esta categoría. Vayamos por partes.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que una pista de hielo requiere frío constante. Es lógico, claro, pero la pista no se mantiene fría por sí misma, especialmente con la cantidad de personas que pululan sobre ellas cada día. Requieren un empuje extra y eso se logra con un sistema de refrigeración por debajo del hielo que se extiende por kilómetros. Para que os hagáis una idea: en una pista de hockey se necesitan 20 kilómetros de tuberías con refrigerante para mantener la temperatura. Así que, para desinstalar la pista, lo primero es apagar este sistema. El hielo comienza a derretirse casi al instante y se ve ayudado por vehículos que echan agua caliente sobre la pista.

Cuando las primeras capas desaparecen es el momento de quitar los elementos decorativos que existan. Después, el hielo se sigue rompiendo con otras herramientas y se desplaza a un foso que rodea la pista en algunos casos. Es ahí donde se puede terminar de derretir sin problema, dejando en el centro una estructura de cemento que se puede reutilizar para otros eventos y espectáculos como conciertos. Todo este sistema, en 2026, es criticado por su efecto en el medio ambiente, considerándose un gasto de agua innecesario. Las pistas de hielo sintético son cada vez más populares, dado que su montaje es más sencillo, no gastan tanta agua y no requieren la energía del sistema de refrigeración para mantenerse. Dada su naturaleza, podrían permitir patinar sobre hielo durante todo el año, pero hay quienes consideran que la sensación no es la misma que el hielo real.