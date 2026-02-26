Esta es la impresionante cifra de dinero que ha generado WillyRex con su podcast Spicy4tuna

WillyRex lanzó hace años el proyecto Spicy4tuna con un enfoque centrado en negocios digitales, inversión y desarrollo profesional. En 2025, el programa ha dado un paso poco habitual en el sector: publicar sus cuentas con cifras concretas y explicar de dónde procede cada euro.

Según el comunicado difundido en X, el podcast ha generado este año 750.996,81 euros en ingresos totales. La mayor parte procede de patrocinadores, que aportaron 384.993,54 euros, casi cuatro veces y media más que YouTube, plataforma que reportó 86.691,15 euros. A estas cantidades se suman 32.878,50 euros derivados de eventos como Talentland y La Quinta Silla Madrid, 77.067,57 euros por la venta de su primera revista —Spicy4Tuna Blueprint— y 51.566,05 euros en afiliaciones de productos recomendados.

Una partida singular es la de media for equity, cifrada en 117.800 euros. El equipo aclara que no se trata de efectivo ingresado, sino de participaciones en empresas en las que han invertido a cambio de visibilidad. Aun así, computa como beneficio y tributa fiscalmente.

En cuanto a los gastos, el total asciende a 341.347,59 euros. La producción de contenido concentra buena parte del desembolso: 57.325 euros en tertulias semanales, 57.831,56 euros en episodios especiales, 19.640,98 euros en edición de clips y 18.495,48 euros en shorts y reels. Los sueldos suponen 59.871,78 euros. El resto se reparte entre dietas (6.724,48 euros), alojamientos (6.960,46 euros) y transporte (4.010,55 euros).

El resultado antes de impuestos se sitúa en 409.649,22 euros. Tras aplicar la carga fiscal prevista, el beneficio estimado rondará los 368.684 euros. La transparencia en las cifras ha generado debate sobre la rentabilidad real del formato podcast cuando se combina con marca personal, eventos y acuerdos comerciales.