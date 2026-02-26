Xokas revela que ya ha hablado con Riot y le han contado algunos aspecto clave sobre el próximo gran cambio de League of Legends

Xokas lleva semanas centrando sus directos en League of Legends con un objetivo claro: escalar al máximo nivel competitivo posible. En ese proceso, el sistema de clasificatorias individuales, conocido como SoloQ, se convirtió en uno de sus principales focos de frustración. El streamer expresó en varias emisiones que el modelo actual genera dinámicas tóxicas y partidas difíciles de coordinar, y planteó públicamente que quería trasladar sus inquietudes a los desarrolladores.

La respuesta llegó antes de lo esperado. Según ha explicado él mismo, Riot Games accedió a mantener una conversación directa. La reunión ya se ha producido, aunque Xokas ha sido prudente al detallar su contenido. "No sé hasta qué punto puedo contar cosas", señaló en directo, dejando entrever que se trataron cambios de calado.

Entre las pistas que ofreció, mencionó información relacionada con la futura implementación del chat de voz en SoloQ, una función debatida desde hace años dentro de la comunidad. El creador no concretó fechas ni formato, pero dio a entender que el asunto está sobre la mesa y que existen planes definidos.

En paralelo, Drew Levin, trabajador de Riot, publicó un mensaje en X tras el encuentro. Traducido al español, escribió: "Tuve una conversación realmente encantadora con Xokas esta mañana. Siempre es genial poder profundizar con jugadores que son curiosos, inteligentes, que se preocupan profundamente por el juego y quieren entender qué estamos haciendo para resolver sus problemas".

El intercambio ha generado expectación entre jugadores habituales y creadores de contenido. La posible llegada del chat de voz a SoloQ supondría un cambio estructural en la experiencia competitiva, con implicaciones tanto para la coordinación en partida como para la moderación del comportamiento. Por ahora, la compañía no ha anunciado oficialmente ninguna actualización, pero la reunión confirma que el diálogo entre comunidad y desarrolladores sigue abierto.