Lola Lolita explota contra el mundillo de los influencers: "Estoy hasta el coño de la falsedad"

Lola Lolita participó esta semana en el podcast de Laura Escanes, un espacio centrado en conversaciones personales con figuras del entorno digital. A lo largo de la entrevista, la creadora abordó el impacto de la exposición pública en su vida y describió un clima competitivo que, a su juicio, rara vez se reconoce abiertamente.

"Hay mucha gente dentro del sector que quiere que no me vaya bien. Eso es una realidad, pero nadie lo dice", afirmó. En ese contexto pronunció la frase que más repercusión ha tenido: "Estoy hasta el coño de la falsedad que hay en este mundillo". Sus palabras circularon rápidamente en redes sociales, donde el fragmento fue compartido y comentado por seguidores y detractores.

Durante la conversación, Lola Lolita comparó la dinámica del sector con otros entornos profesionales. Señaló que la rivalidad y la hipocresía existen también en la música, en oficinas o en cualquier lugar de trabajo. A su juicio, lo que cambia en redes es la imagen pública de cordialidad permanente. "La gente hace ver que todos nos llevamos genial, y eso es una mentira como una catedral", sostuvo.

La influencer explicó que, en sus primeros años en Madrid, mantenía una actitud abierta y confiada. "Quedaba con todo el mundo y las puertas de mi casa han estado abiertas a todo el mundo que quisiera venir", recordó. Con el tiempo, dijo, llegaron las decepciones. "Me he comido mucha mierda", resumió, antes de añadir que ahora prefiere ser más selectiva para evitar sentirse utilizada o traicionada.

También reconoció que las amistades reales dentro de las redes sociales "las cuento con los dedos de una mano". Sus declaraciones reabren el debate sobre las relaciones personales en la industria digital, donde la colaboración pública convive con una competencia constante por visibilidad y oportunidades.