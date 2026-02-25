IlloJuan alucina con el precio de la PS5 Pro en Argentina: "Es exagerado"

IlloJuan encendió su canal de Twitch y abrió el navegador para consultar el precio de la PlayStation 5 Pro en Argentina. No fue, eso sí, una búsqueda casual. Días antes había explicado que estaba estudiando comprar dos consolas de su propio bolsillo para enviarlas a seguidores que no recibieron los premios de un sorteo gestionado por una empresa externa.

Al ver la cifra en pantalla, reaccionó con sorpresa: "La PlayStation 5 Pro vale 2,5 millones de pesos, casi nada. Al cambio es 1.547 euros. En España es más barata que en Argentina. ¿Cuál es el salario medio en Argentina? Es que es exagerado". Su comentario, espontáneo, puso el foco en la brecha de precios entre mercados.

El contexto se remonta a una polémica reciente. Tal como contó hace unos días, el creador denunció en directo que una empresa no entregó dos PS5 Pro sorteadas en su canal durante una retransmisión de Off the Grid. Los ganadores, residentes en Argentina y Colombia, contactaron con él meses después al no recibir respuesta. IlloJuan aseguró entonces que estaba dispuesto a asumir el coste para que ambos recibieran su premio.

La consulta sobre el precio en Argentina añadió un nuevo elemento a la conversación. Más allá del enfado inicial por la gestión del sorteo, el streamer se detuvo en el impacto que puede tener el valor de un producto tecnológico en economías con fuerte inflación y devaluación de la moneda. La comparación con el precio en España y la referencia al salario medio evidenciaron la magnitud de la diferencia.

El fragmento se difundió rápidamente en redes sociales, donde seguidores argentinos aportaron datos sobre su contexto económico. La escena, que comenzó como una comprobación práctica antes de una compra, derivó en un debate más amplio sobre acceso a la tecnología y desigualdad de precios entre países.