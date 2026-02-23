TheGrefg e IlloJuan hablan sobre el supuesto leak de su combate en La Velada del Año 6

Ibai Llanos puso en marcha hace varios años un evento que combina boxeo amateur y creadores de contenido, convirtiéndolo en una de las citas más seguidas del calendario de creadores de contenido en España y Latinoamérica. Estamos hablando, por supuesto, de La Velada del Año, un evento que ha crecido edición tras edición, tanto en audiencia como en repercusión mediática.

La sexta entrega se celebrará en los próximos meses y, como es habitual, los nombres de los participantes no se conocerán hasta el anuncio oficial. Sin embargo, eso no ha impedido que proliferen las especulaciones. Una de las más repetidas en los últimos días apunta a un supuesto combate entre TheGrefg e IlloJuan, dos de los streamers con mayor seguimiento en el panorama nacional.

Preguntado por sus seguidores durante una retransmisión en directo, IlloJuan respondió con ironía: aseguró que su participación era cierta y que haría su entrada acompañado por Drake y Kendrick Lamar, bromeando incluso con una supuesta reconciliación entre ambos artistas. El comentario fue interpretado rápidamente como una forma de desmentir el rumor sin afirmarlo de manera explícita.

Horas después, TheGrefg reaccionó también en directo a esas declaraciones y siguió el mismo tono humorístico. "Ya lo ha confirmado Juan. Todo lo que ha dicho es cierto", afirmó, antes de añadir que él entraría al ring con Lola Índigo cantando, en alusión a la actual pareja de IlloJuan.

El intercambio refuerza la idea de que el supuesto combate no forma parte del cartel real. Ambos creadores han optado por la parodia para responder a una filtración que, hasta ahora, no cuenta con confirmación oficial. En cualquier caso, será en los próximos días cuando se despejen las dudas y se conozcan los enfrentamientos definitivos de esta nueva edición.