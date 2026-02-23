El tierno comentario de Rubius hacia Irina para celebrar que llevan una década juntos

Rubius comenzó su trayectoria en internet a principios de la década de 2010, convirtiéndose en uno de los pioneros del entretenimiento digital en español. Sus vídeos de videojuegos y humor le situaron entre los creadores más seguidos del mundo hispanohablante, una exposición pública que ha marcado también su vida personal.

A lo largo de estos años, el streamer ha mantenido una relación estable con Irina, alejada en gran medida del foco mediático. Esta semana, la pareja ha cumplido diez años juntos y el aniversario ha quedado reflejado en una publicación de Instagram en la que Rubius escribió: "10 años compartiendo mi vida con este ratón. Gracias por darme los 10 mejores años de mi vida". El mensaje, breve y afectuoso, iba acompañado de una imagen de ambos.

La expresión utilizada por el creador de contenido, en tono cariñoso, se viralizó rápidamente entre sus seguidores. Miles de usuarios respondieron destacando la longevidad de la relación en un entorno como el de las redes sociales, donde la exposición constante suele dificultar la estabilidad.

Horas después, durante una retransmisión en directo, el propio Rubius comentó la repercusión del mensaje. Explicó que le había sorprendido que muchas personas descubrieran en ese momento que tenía pareja, a pesar de que llevan juntos una década. El streamer señaló que parte de su audiencia parecía no ser consciente de esa faceta de su vida, quizá porque ha optado por no convertir su relación en contenido habitual.

La celebración pública del aniversario ha puesto de relieve ese equilibrio entre visibilidad y discreción que algunos creadores intentan mantener. En un ecosistema donde la vida privada suele convertirse en espectáculo, Rubius ha recordado que, más allá de las redes, hay historias que se desarrollan durante años lejos del ruido de las pantallas.