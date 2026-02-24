Mayichi anuncia que abandona la Queens League: "El formato no me parece bien"

Mayichi se incorporó a la estructura de la liga femenina impulsada por el universo Kings League como una de las presidentas más reconocibles del proyecto. Durante varias ediciones lideró el equipo 1K y se convirtió en uno de los rostros habituales de la competición.

En el arranque de la nueva etapa de la Queens League España, su nombre no figuró entre las 16 presidentas anunciadas. La liga presentó un renovado plantel con perfiles procedentes tanto del ámbito streamer como de las redes sociales, entre ellos figuras como Cristina Pedroche o Abby, en una edición que concentrará su actividad en dos meses y buscará mayor conexión con el público.

Tras la presentación oficial, Mayichi explicó su ausencia. En X escribió: "Por decisión propia, voy a dejar de ser presidenta de la Queens League. Personalmente, opino que, aunque el proyecto me gusta mucho, el formato en esta ocasión no me parece bien. Por eso he decidido no seguir". En el mismo mensaje agradeció a 1K la confianza depositada y a los seguidores el apoyo recibido durante su etapa.

En una intervención previa en Instagram reconoció que las negociaciones seguían abiertas y que no se sentía cómoda con el planteamiento actual. "Habéis visto que no he sido anunciada como presidenta. Estamos todavía de negociaciones. Sinceramente, el formato no me gusta, pero 1K sigue en mi corazón. Veremos si participo y si 1K sigue. Está todo en el aire", señaló.

La situación ha generado cierta incertidumbre, ya que Iker Casillas, vinculado al equipo, sí aparece en los listados difundidos por la organización. Mientras la competición apuesta por una renovación de imagen y perfiles, Mayichi deja la puerta abierta a un posible regreso, aunque por ahora su salida marca un punto de inflexión en su relación con la liga.