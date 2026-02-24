IlloJuan denuncia en directo que una empresa no entregó dos PS5 Pro sorteadas en su canal

IlloJuan emitió en octubre de 2024 una partida al videojuego Off the Grid junto a Andrés El Bokerón y Vegetta777. Durante aquel directo se anunció el sorteo de dos consolas PlayStation 5 Pro entre los espectadores, en el marco de una acción promocional vinculada al juego.

Meses después, el streamer malagueño ha explicado que los premios no llegaron a sus destinatarios. En una retransmisión reciente recordó el episodio ante su audiencia: "¿Os acordáis de Off the Grid, el juego que jugué en directo con Andrés y con Vegetta? ¿Os acordáis que en esos directos se sorteaban dos PlayStation 5 Pro?". A continuación detalló que el pasado viernes recibió un correo electrónico de uno de los ganadores.

Según su testimonio, uno de los premiados reside en Argentina y el otro en Colombia. "En el correo, el chaval me dice que no les había llegado la PS5 Pro y que la empresa no les contestaba", relató. IlloJuan afirmó que el directo se realizó en octubre de 2024 y que, al conocer la situación, expresó su indignación en pleno directo. También aseguró que había preguntado en repetidas ocasiones a la empresa si los envíos eran internacionales y que había insistido en que se gestionaran correctamente.

Durante la emisión, el creador cargó con dureza contra la compañía responsable de la promoción y dejó abierta la posibilidad de asumir él mismo el coste de las consolas: "Ahora estoy viendo si envío yo las PS5 Pro a los chavales con mi propio dinero".

La denuncia ha generado reacciones entre sus seguidores y reabre el debate sobre la supervisión de sorteos en el entorno digital, donde creadores y marcas comparten responsabilidades ante una audiencia que exige garantías y transparencia.