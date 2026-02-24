QUÉ CARADURAS
IlloJuan denuncia en directo que una empresa no entregó dos PS5 Pro sorteadas en su canal
El creador de contenido relató en Twitch que los ganadores de un sorteo vinculado al videojuego Off the Grid nunca recibieron las consolas prometidas. Los premiados, residentes en Argentina y Colombia, contactaron con él meses después ante la falta de respuesta de la empresa responsable.
IlloJuan emitió en octubre de 2024 una partida al videojuego Off the Grid junto a Andrés El Bokerón y Vegetta777. Durante aquel directo se anunció el sorteo de dos consolas PlayStation 5 Pro entre los espectadores, en el marco de una acción promocional vinculada al juego.
Meses después, el streamer malagueño ha explicado que los premios no llegaron a sus destinatarios. En una retransmisión reciente recordó el episodio ante su audiencia: "¿Os acordáis de Off the Grid, el juego que jugué en directo con Andrés y con Vegetta? ¿Os acordáis que en esos directos se sorteaban dos PlayStation 5 Pro?". A continuación detalló que el pasado viernes recibió un correo electrónico de uno de los ganadores.
Según su testimonio, uno de los premiados reside en Argentina y el otro en Colombia. "En el correo, el chaval me dice que no les había llegado la PS5 Pro y que la empresa no les contestaba", relató. IlloJuan afirmó que el directo se realizó en octubre de 2024 y que, al conocer la situación, expresó su indignación en pleno directo. También aseguró que había preguntado en repetidas ocasiones a la empresa si los envíos eran internacionales y que había insistido en que se gestionaran correctamente.
Durante la emisión, el creador cargó con dureza contra la compañía responsable de la promoción y dejó abierta la posibilidad de asumir él mismo el coste de las consolas: "Ahora estoy viendo si envío yo las PS5 Pro a los chavales con mi propio dinero".
La denuncia ha generado reacciones entre sus seguidores y reabre el debate sobre la supervisión de sorteos en el entorno digital, donde creadores y marcas comparten responsabilidades ante una audiencia que exige garantías y transparencia.
