GUERRA ABIERTA
Estalla el beef entre Xokas y Abby: "No debatiría contigo porque eres tonto"
Un intercambio de declaraciones entre dos creadores de contenido ha reavivado el debate sobre los límites del enfrentamiento dialéctico en redes sociales. Todo comenzó tras la publicación de un vídeo en el que Xokas debatía con varios detractores y terminó con un cruce directo de mensajes en X.
Ibai Llanos difundió hace unos días un vídeo en el que Xokas participaba en un debate con varios hates. El formato, centrado en la confrontación de posturas, volvió a situar al streamer gallego en el centro de la polémica.
Tras la publicación, Xokas abordó el asunto en una retransmisión en Twitch. Durante el directo mencionó a dos creadores concretos, Abby y Yuste, como ejemplos de personas con las que no debatiría. Según explicó, considera que se trata de perfiles cuya postura es inamovible y con los que el intercambio no tendría recorrido. "De hecho, si les preguntasen si debatirían conmigo dirían que no porque no se debate con el fascismo", afirmó. A continuación añadió que, a su juicio, no merece la pena y que les desea lo mejor, "pero lejos de mí".
Las declaraciones no quedaron sin respuesta. Abby publicó un mensaje en X en el que defendía una posición distinta sobre el debate público. Señaló que mantiene una postura similar a la del creador Anuj, partidario de intercambiar opiniones incluso cuando las perspectivas son opuestas, siempre que exista respeto. Sin embargo, cerró su mensaje con una frase directa dirigida a Xokas: "no debatiría contigo porque eres tonto".
El cruce ha generado una amplia reacción entre seguidores de ambos perfiles, con mensajes que oscilan entre el apoyo y la crítica. Más allá del tono empleado, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión habitual en el ecosistema de los streamers: la línea que separa el debate ideológico del enfrentamiento personal, amplificada por la inmediatez y la exposición permanente de las plataformas digitales.
