Lluvia de críticas a Benny Blanco por enseñar sus pies sucios en el estreno de su podcast

Benny Blanco debutó el 24 de febrero de 2026 con un nuevo proyecto en formato podcast titulado Friends Keep Secrets. El espacio, concebido como una charla distendida entre amigos, cuenta con la participación del rapero y comediante Lil Dicky —nombre artístico de Dave Burd— y de su esposa, Kristin Batalucco.

El programa combina conversación informal, entrevistas y momentos espontáneos en un set de estética doméstica, con sofás y planos abiertos que muestran a los anfitriones relajados. Fue precisamente en ese contexto donde se originó la polémica. En un momento del estreno, Blanco se recostó en el sillón y levantó los pies hacia la cámara. La toma permitió ver con claridad que las plantas de los pies estaban oscurecidas por una suciedad más que visible.

El gesto pasó inadvertido durante la conversación en plató, centrada en temas personales y anécdotas. Sin embargo, los fragmentos difundidos posteriormente en redes sociales como X multiplicaron la atención sobre ese detalle. Capturas de pantalla y vídeos cortos comenzaron a circular acompañados de comentarios críticos y bromas sobre la imagen ofrecida en el estreno.

Algunos usuarios consideraron la escena descuidada, especialmente tratándose del lanzamiento de un nuevo proyecto audiovisual. Otros restaron importancia al episodio y lo interpretaron como parte del tono desenfadado que el programa pretende transmitir. La discusión se desplazó rápidamente del contenido del podcast a la apariencia del productor en pantalla.

Ni Blanco ni sus coanfitriones han realizado declaraciones específicas sobre la controversia. Aun así, el debate ha contribuido a situar el estreno de Friends Keep Secrets entre los temas más comentados del día, confirmando el impacto que cualquier gesto, por pequeño que sea, puede tener en un entorno mediático marcado por la viralidad inmediata.