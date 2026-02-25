La hermana de Karol G denuncia a su familia en plena batalla por la custodia de su hija: "Me han dado la espalda"

Karol G ha construido durante años una imagen de unidad familiar que ha acompañado su proyección internacional. Sin embargo, esa estabilidad se ha visto cuestionada tras las declaraciones de su hermana mayor, Verónica Giraldo, quien atraviesa un proceso judicial por la custodia de su hija, Sophia.

Giraldo, conocida por su actividad como influencer de belleza, publicó una serie de vídeos en sus historias de Instagram en los que aparecía visiblemente afectada. En ellos aseguró que su expareja, Jaime Llano, ha iniciado acciones legales para obtener la custodia de la menor y que estaría utilizando su historial de depresión posparto y ansiedad como argumento para desacreditarla. "Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda", afirmó.

Según su versión, Llano la habría grabado en momentos de crisis emocional con la intención de aportar ese material al procedimiento judicial. También denunció que fue abandonada durante el embarazo y que su relación estuvo marcada por episodios de tensión. En otro tramo de su intervención, aludió a un entorno familiar complicado en su infancia: "El mejor ejemplo tampoco lo tuve. Se golpeaban todos los días", declaró, en referencia a presuntos episodios de violencia intrafamiliar.

Tras la difusión de los vídeos, la cuenta de Instagram de Verónica dejó de estar disponible, lo que incrementó la preocupación de sus seguidores. Por su parte, Jessica Giraldo, otra de las hermanas, emitió un breve comunicado pidiendo "empatía, respeto y comprensión" mientras la familia afronta la situación en el ámbito privado.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente. El caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la exposición de conflictos familiares, la instrumentalización de la salud mental en disputas legales y los límites entre la vida pública y la intimidad.