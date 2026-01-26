Karol G se convierte en la invitada sorpresa de Bad Bunny durante su último concierto en Medellín

Medellín acogió durante tres noches consecutivas, los días 23, 24 y 25 de enero, los conciertos de Bad Bunny como parte de su actual gira mundial. A lo largo de estas presentaciones, el cantante ofreció un recorrido por distintos momentos de su carrera, combinando sonidos del Caribe con el reguetón y otros estilos urbanos que han marcado su evolución artística. La respuesta del público fue constante en las tres fechas, con el estadio lleno y una participación activa durante todo el espectáculo.

El último concierto, sin embargo, adquirió un carácter especial en su tramo final. Cuando el show se acercaba a su cierre, Bad Bunny presentó sobre el escenario a Karol G, una de las figuras más influyentes de la música urbana latinoamericana y referente indiscutible del panorama colombiano actual. La artista, originaria de Medellín, regresó a su ciudad natal en un contexto poco habitual, ya que en los últimos meses se ha mantenido alejada de los escenarios mientras trabaja en nuevos proyectos musicales.

El encuentro entre ambos artistas se materializó en una actuación conjunta que incluyó varias canciones representativas de sus trayectorias. Interpretaron Ahora me llama, colaboración publicada en 2017 que marcó un punto clave en la proyección internacional de ambos y que aportó un componente nostálgico al concierto. El repertorio compartido se completó con Si antes te hubiera conocido, y con Latina Foreva.

La presencia de la cantante fue recibida con una reacción inmediata del público, que celebró el reencuentro sobre el escenario de dos artistas estrechamente vinculados a la historia reciente del género urbano. Bad Bunny destacó la relevancia de Karol G como representante de la música latina a nivel global, subrayando el valor simbólico de su aparición en Medellín.

Con este cierre, la ciudad volvió a consolidarse como uno de los grandes escenarios de la música urbana en el ámbito internacional. La última noche del Debí Tirar Más Fotos World Tour en Medellín quedó marcada por una colaboración muy emotiva, poniendo fin a tres jornadas que situaron a la capital antioqueña en el centro del panorama musical latino.