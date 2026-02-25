Con más de veinte años de carrera y consolidados como una de las bandas más queridas del panorama musical, Despistaos han sacado su nuevo disco Un millón de madrugadas. El primero que editan en vinilo supone un regreso a su rock más clásico con himnos contundentes, grandes temas pop y colaboraciones de lujo como Veintiuno y Suu.

Recientemente pude charlar con Daniel Marco y José Krespo, cantante y guitarrista del grupo respectivamente, en las oficinas de Warner Music. Junto a un piano me contaron todo sobre este nuevo trabajo, el sonido del mismo, la problemática de las salas y la influencia en su música de Robe Iniesta entre otros temas interesantes.

El disco empieza lleno de energía con "Mi mejor momento"... ¿Estáis en vuestro mejor momento tras casi 25 años en la música?

Daniel: Sí, yo creo que sí. Es un momento muy bueno. Estamos encantados de poder seguir dedicándonos a esto, de pasarlo tan bien, de convertir nuestro trabajo en algo divertido. Entonces ya con eso es suficiente para que sea nuestro mejor momento.

Un millón de madrugadas es un disco en que la mezcla de guitarras rockeras, letras poéticas, melodías pegadizas y estribillos coreables vuelven a ser las principales señas de identidad. ¿Cuáles han sido las principales inspiraciones de este nuevo trabajo?

Krespo: La verdad es que la primera aspiración fue intentar hacer un disco más guitarrero. Esa era la idea y yo creo que lo hemos transmitido bastante. Nos apetecía un poco darle caña y que las guitarras estuvieran presentes. Es verdad que empezó siendo un EP, que al principio se dijo que iba a ser un EP solo con seis canciones, y luego dijimos que queríamos hacer un disco entero. Salieron canciones nuevas, a lo mejor un poco más pop, pero yo creo que respeta mucho lo que es Despistaos, que siempre nos hemos movido entre los dos mundos.

Daniel: A la hora de hacer un disco ya completo, yo creo que siempre viene guay también tener canciones que salgan un poco de la tónica y que le den un poco de aire al disco, que sea más ameno.

¿Al ser un disco más rockero es una vuelta a los Despistaos de los primeros 2000?

Daniel: Bueno, puede ser. A ver, es que nunca hemos dejado de ser rockeros.

Krespo: Nunca hemos dejado de serlo, pero tanto en los directos como en los discos siempre hay varias canciones que son las que más recuerdan, a lo mejor, al primer disco por decirte uno. La verdad es que depende de las producciones. Es verdad que hay producciones que han sido más suaves, las guitarras han estado más escondidas y han estado más altas, por ejemplo, secuencias o cosas de las nuevas tendencias de la música. Al final todo va cambiando. Tenemos tantos discos y hemos pasado tantos años que no te puedes estancar en un solo sonido. Con tantos productores y con tantos fotógrafos diferentes, cada uno le da su estilo, efectivamente.

Daniel: Sí, pero bueno, en este teníamos claro que queríamos eso. Queríamos intentar volver a algo más crudo, más sencillo, más básico, más real. Más de un grupo tocando con un par de guitarras, una batería y un bajo, que es lo que hacemos.

¿De los seis singles que habéis ido sacando cuál es el que más os ha sorprendido la acogida de la gente?

Daniel: De momento Nunca la primera. Es la candidata número uno. Es la canción que, de todas las que hemos adelantado, ha sido la que mejor ha funcionado, la que mejor acogida ha tenido.

Krespo: Ya está pasando, de hecho, que hay que ponerla en el repertorio en un sitio importante, porque es una canción que ya canta todo el mundo y ya forma parte del mundo Despistaos.

¿Cómo surgió la colaboración con Diego de Veintiuno en esa canción?

Daniel: Con Veintiuno ya tuvimos un intento de colaboración en su anterior disco, pero no salió, no recuerdo por qué. Entonces siempre lo tuvimos ahí en mente, tanto ellos como nosotros.

En este disco fue el primer grupo en el que pensamos. No pensábamos hacer colaboraciones para este disco, lo primero que se dijo fue que no hacían falta, pero es verdad que dijimos: ya tenemos pendiente la de Veintiuno, vamos a comentárselo. Se lo dijimos y guay. Son supermajos, un grupo que admiramos, y quedó muy bien. Diego además hizo también un poquito de parte de la letra y al final ha quedado muy chula la canción.

Bueno, también colaboráis con Suu.

Krespo: Sí, luego salió Suu y cuando ya decidimos que no iba a ser un EP, que iba a ser un disco, pues como eran seis canciones más dijimos: bueno, vamos a buscar.

Daniel: Yo soy partidario siempre de que, o sea, siempre lo hemos hecho. Creo que solo hay un disco nuestro que no tenga ninguna colaboración. De once discos solo hay uno sin ninguna. Yo creo que al final una voz diferente en el disco aporta un poco de frescura. Cuando estás escuchando un disco entero, de principio al final, que de repente aparezca otra voz es como que te refresca un poquito la cabeza. Y Suu, por ejemplo, es una voz completamente diferente a la mía. Aparte de porque sea una chica, porque tiene una voz supersuave, superdulce.

Krespo: Contrasta muy bien, sí.

Daniel: De primeras, cuando lo escuché, me sonó hasta raro. Parecía que era un contraste muy fuerte. Me costó acostumbrarme y ahora me encanta.

¿Puede ser que sea vuestro primer álbum editado en vinilo? ¿Cómo contrasta ese formato físico en estos tiempos de streaming?

Krespo: Bueno, es que ahora hay que elegir ya qué formato quieres, porque va a ser una cosa que va a ser más puro coleccionismo que otra cosa. La gente escucha las canciones en las plataformas. Por mucho que queramos decir que nosotros escuchamos las canciones en vinilo, es mentira. Habrá mucha gente a la que le guste sentarse todavía y ponerse sus vinilos o sus discos. Si tienes tiempo para hacerlo está guay, pero desgraciadamente hoy en día no hay tiempo para sentarte.

Daniel: Y ten en cuenta que ahora mismo sale un disco en las plataformas online y cinco minutos después ya se ha escuchado más veces cada canción que los discos que has vendido. Es muy grande la diferencia.

En este mundo de macrofestivales se está hablando mucho ahora de los conciertos pequeños y de la problemática de las salas. ¿Cómo veis vosotros esta situación? ¿Creéis que el circuito de salas es algo que se debería cuidar y potenciar más?

Daniel: Por supuesto que se debería cuidar. Recuerdo que en pandemia, en Guadalajara, hay una sala que se llama Sala Óxido, que es donde tocan todos los grupos. Sabíamos que el chaval que la gestiona lo estaba pasando bastante mal, tenía un montón de gastos y corría peligro de cerrarse. Es la única que hay en Guadalajara.

Hicimos dos conciertos gratis. Le dijimos: mira, lo que saques es para ti, nosotros tocamos. Montó unos conciertos en un teatro, que era el único sitio donde se podían hacer conciertos, y le dimos la taquilla íntegra para que no se cerrara esa sala.

Krespo: Es muy importante. Las salas al final es donde te ven. Es verdad que ahora todo está cambiando tanto. Hablábamos el otro día de que hay grupos que se saltan las salas y pasan de Instagram a un Movistar Arena, que es muy fuerte. Está bien, pero a ver cómo mantienes eso durante el tiempo. Yo creo que es superimportante hacerte un circuito, cogerte la furgoneta, irte a conocer España y deberían facilitarlo.

Daniel: Pero que las salas no se llenen tampoco es nuevo. Nosotros llevamos tocando en salas veintitrés años y tampoco estaban llenas siempre. Hemos tocado en salas medio llenas muchas veces y no pasa nada. Es lo que hay. En una misma ciudad puedes ir una vez y llenar una sala de quinientas o seiscientas personas y la siguiente vez, dentro de dos años, dar doscientas. Es lo que hay.

Krespo: Y luego vuelves otra vez y de repente hay cuatrocientas.

Daniel: Siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora quizá tenga parte de culpa que vivimos metidos en las redes sociales y todo el mundo vende éxito todo el tiempo. Nadie nunca hace una sala a medio llenar. Todo son sold out un año antes y parece que si no conseguimos eso estamos fracasando.

Y no. Para mí la realidad es que en un sitio donde hace tiempo que no toco y vengan cien personas a verme, a lo mejor es un éxito también. Que cien personas salgan de su casa y vengan a tu concierto ya está bastante bien. Y creo que también habría que visualizarlo.

Hace unos años me acuerdo que fue en el Moliner, que me hizo mucha ilusión. Estaba de gira por México y tenía un concierto, creo que en Miami, y fue muy poca gente, no sé, diez personas o algo así. Lo que hizo fue la típica foto que te haces al final del concierto con la gente detrás. Subió a todo el público al escenario y se hizo la foto con ellos. Y dijo: no siempre se pueden llenar los sitios, y no pasa nada.

Vosotros hicisteis vuestro concierto más especial no en el Movistar Arena sino en Vistalegre.

Daniel: Sí. De hecho se estuvo barajando lo del Movistar Arena, pero dijimos que no queríamos hacerlo todavía. Está muy bien hacer muchos Movistar Arena seguidos, pero nosotros lo más grande que habíamos hecho en Madrid en los últimos años era La Riviera. Queríamos hacer algo intermedio, un paso grande, meter dos o tres Rivieras en un solo concierto. Y estuvo muy guay.

Han pasado ya un par de meses de la pérdida de Robe Iniesta, pero supongo que sigue doliendo igual, ¿no?

Daniel: Puf, la verdad es que sí. Es la primera vez que me pasa que muere un artista, sea actor, músico o quien sea, y de verdad me toca dentro. La anterior vez que me pasó algo así fue cuando tuvo el accidente Supersubmarina. Me acuerdo que ese día me quedé pálido. Esta vez con Robe pasó algo parecido. Cuando me enteré de que había muerto era como no saber reaccionar, era estar triste de verdad.

Krespo: Era como se acabó ya. Ya no va a haber más canciones de Extremoduro ni de Robe. Y son canciones que nos han acompañado toda la vida.

Daniel: Para nosotros era como sentir que se había muerto alguien muy cercano. Era alguien que nos ha acompañado toda la vida y era alguien muy cercano.

¿Cuál es la canción de rock español que más os marcó en vuestra adolescencia?

Daniel: Estoy pensando... fue alguna de Extremoduro seguro.

Krespo: A mí "Jesucristo García". En mi adolescencia, bueno, adolescencia… ya tendría veinte años, pero "Jesucristo García", sí.

Daniel: Yo estaba pensando, por ejemplo, en "Puta", de Extremoduro también, porque ya por ahí sobre los veinte años fue una canción que me voló la cabeza y me hizo querer hacer música con más ganas.