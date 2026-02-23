Leire Martínez no volverá a contestar preguntas sobre La Oreja De Van Gogh

La nueva etapa de Leire Martínez ya es una realidad… y su estreno no ha podido ser más rotundo. La artista presentó su primer disco en solitario, Historias de aquella niña, con un concierto en La Riviera completamente abarrotado y con una expectación máxima por ver cómo sonaba en directo esta nueva era tras su salida de La Oreja de Van Gogh.

Leire no solo superó las expectativas: arrasó. El show combinó las canciones de su nuevo trabajo con algunos de los clásicos que marcaron una generación. Sonaron himnos como "Rosas", "Muñeca de trapo" o "Inmortal", con la que cerró la noche en medio de una ovación masiva. Un viaje emocional que demostró que su voz sigue siendo una de las más reconocibles del pop español.

La noche también dejó momentos especiales sobre el escenario. Edurne apareció por sorpresa para interpretar juntas No se me da bien odiarte, mientras que Andrés Suárez se sumó a Mírame, desatando la locura de un público entregado de principio a fin.

Pero más allá de la música, uno de los instantes más comentados y virales del concierto llegó cuando Leire decidió dirigirse directamente al público para hablar de la intensa semana de promoción que ha acompañado al lanzamiento del disco. La cantante agradeció la enorme convocatoria de medios y el trabajo de su equipo, pero también quiso hacer una reflexión pública sobre algunos titulares publicados en los últimos días.

"Esta semana he tenido un plan de promo increíble. Lo gratificante que es poder conseguir una convocatoria de medios tan grande… eso implica que hay interés, que la gente quiere hablar conmigo", comenzó diciendo. Sin embargo, confesó que no todo le había gustado: "Quería poner de ejemplo un titular que he leído… algo así como ‘Amaia compuso las canciones y yo las voy a cantar porque me sale casi del mismísimo…’. A mí este titular me resulta cuando menos tendencioso y bastante poco respetuoso".

Leire fue tajante: "Os garantizo que no contesté eso en ningún momento y no comprendo qué es lo que se pretende con titulares de ese tipo". Y añadió una reflexión directa sobre la profesión: "Entiendo la necesidad de que la gente entre en tu noticia y no en la del al lado, pero más allá de la empresa a la que representemos, somos personas".

El momento más contundente llegó después, cuando anunció una decisión clara ante su público: "Hoy aquí y ahora no voy a volver a contestar ni una sola pregunta que haga referencia a La Oreja de Van Gogh. Si no se va a ser capaz de respetar lo que yo haya dicho, no quiero dar pie a titulares que no firmo".

Eso sí, también quiso tender la mano y reconocer el trabajo de muchos profesionales que, según explicó, la han tratado con cariño y respeto durante esta gira promocional: "He estado encantada atendiendo a muchísimos medios. A los que no me habéis tratado con tanto respeto, de verdad os invito a que las cosas se pueden hacer de otra manera".

El disco vio la luz el viernes 20 de febrero acompañado de un potente tour de medios. Todos querían hablar con ella. Y sí, muchas entrevistas acabaron centrando el foco en su pasado. En Flooxer Now también hemos podido charlar con Leire, pero muy pronto verás que nuestra conversación tomó otro camino: el de su nuevo sonido, sus colaboraciones y esta etapa que empieza con identidad propia. Sin preguntas sobre su salida del grupo ni sobre el regreso de Amaia. Porque, como quedó claro en La Riviera, ahora la historia que quiere contar es la suya.