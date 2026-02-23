Así es el increíble cambio físico de Arkano: el rapero cuenta las claves de su transformación

Arkano comenzó a destacar en la escena del freestyle siendo apenas un adolescente. Con el paso de los años, su figura se consolidó como una de las más reconocibles del circuito competitivo en España y Latinoamérica. Ahora, en una nueva fase de su carrera, su nombre vuelve a sonar con fuerza tanto por su retorno a FMS España como por un cambio físico que ha llamado la atención de sus seguidores.

En un vídeo reciente, el propio artista ha detallado las claves de esa transformación. "El primer factor clave es el deporte", explica. Reconoce que al principio le costó generar el hábito, pero que una vez consolidado logró mantener una rutina diaria de gimnasio. Distribuye los entrenamientos en tres jornadas rotativas: "día 1 para espalda y bíceps, día 2 para pecho y tríceps y día 3 para pierna y hombro".

La alimentación ha sido otro pilar fundamental. "Durante los primeros meses he estado comiendo lo mismo todos los días. No es lo óptimo pero ha sido mi camino", señala. Su pauta incluye una tostada de pan de centeno con pavo en el desayuno; un batido de proteína y creatina al mediodía; pollo a la plancha con queso fresco y arroz o quinoa en la comida; nueces y plátano por la tarde; y pescado blanco con gazpacho en la cena.

El descanso completa el esquema. "Mis horarios de descanso son sagrados", afirma. Suele acostarse como muy tarde a las once de la noche y levantarse a las siete de la mañana. A ello suma un sistema de seguimiento diario: "El cuarto factor clave es mi lista de checks". Cada noche marca las tareas cumplidas, especialmente las relacionadas con sus hábitos y el freestyle, un método que, según explica, refuerza su compromiso. El resultado final es una transformación visible que acompaña a un momento de renovación artística y personal.