Arkano se sincera sobre su lucha contra el alcohol: "Está siendo complicado"

Arkano ha decidido dar un giro radical a su vida y centrarse completamente en su salud física y mental. El rapero ha confesado a sus seguidores que, tras un proceso profundo de reflexión y autocrítica, ha tomado una decisión importante: estar un año entero sin beber alcohol ni consumir drogas.

El cambio de Arkano llega después de su paso por un conocido programa de televisión, que le hizo replantearse varios aspectos de su vida. El rapero mostró recientemente un notable cambio físico, un "efecto rebote" que suele afectar a quienes participan en experiencias extremas y que le impulsó a recuperar su figura y, sobre todo, mejorar su bienestar.

"Este es mi día 11 de 365 sin beber alcohol", compartió el rapero con sus seguidores en su último vídeo, donde habló abiertamente sobre los efectos de esta decisión en su día a día. Según confesó, desde que dejó de beber ha comenzado a dormir muy mal, algo que le está pasando factura tanto física como emocionalmente. "Me noto agitado y se me pasan muchos pensamientos por la cabeza. La gestión emocional está siendo complicada y os confieso que me dan ganas de beber", admitió Arkano con total sinceridad.

Sin embargo, el rapero ha dejado claro que no piensa rendirse. Su objetivo no es solo mejorar su salud física, sino también recuperar el control total sobre su mente y sus acciones. "No voy a hacerlo, este es mi día 11 de 365 sin beber alcohol y voy a gestionarlo como pueda, voy a hacer lo que sea menos beber", sentenció con firmeza.

Arkano también ha explicado cómo, durante años, utilizó el alcohol como una vía de escape y para sentirse más suelto en el escenario. "No puede ser que la ejecución de mi arte dependa de una sustancia", reflexionó. Ahora, el rapero se enfrenta a sus actuaciones sin tomarse "ni siquiera una cerveza" y se compromete a no recurrir al alcohol para lidiar con las dificultades.