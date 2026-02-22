Canciones que escuchaste tanto que ahora las odias

Despacito

Sin duda, la canción más reproducida en todos los rincones del mundo durante la década de los 2010. Y, sin duda, también la más aborrecida.

Happy

La primera vez tenía ritmillo. En la segunda ya podías cantar el estribillo. A partir de la tercera, empezó a saturar.

Blurred Lines

Ha envejecido como la leche; pero tampoco es que tuviese muchas oportunidades de gozar de buena fama en su momento, dada la polémica que generó y lo cansina que fue.

Dance Monkey

Uno de los casos más recientes de sobresaturación musical. El tono de voz ultranasal no ayudó mucho.

Call Me Maybe

No había forma de escapar de esta canción, y hasta la propia cantante se vio aplastada por ella.

We No Speak Americano

Aunque en la radio no fue tan habitual, sí que ocupó cada rincón de Internet durante meses.

Gangnam Style

El primer fenómeno mundial indiscutible de la música surcoreana, y también el más odiado en la actualidad.

Run Boy Run

Estaba hasta en la sopa, en vídeos y anuncios de todo tipo. Aunque, probablemente, la canción al completo no la hayas escuchado nunca.

Shape Of You

Son muchas las canciones de Ed Sheeran que podrían incluirse en esta lista, pero Shape Of You se lleva la palma.

You Are Beautiful

TikTok se ha encargado de mostrar lo que todos sentimos cada vez que nos hacen escuchar esta canción otra vez.

Colgando en tus manos

Era el politono de tu madre, de tu tía, de tu prima Rosi, de la vecina del quinto… Y hoy en día ya no hay quien la escuche sin soltar un suspiro de irritación.