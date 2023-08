¿Por qué dan tanto miedo los pechos de Amaral?

El concierto de Amaral en el Sonorama Ribera 2023 fue épico pero para muchos ha quedado reducido al poderoso gesto con el que Eva Amaral decidió enfrentarse al machismo, al fascismo y a todas las mentes retrogradas que se empeñan a en sexualizar y cosificar el cuerpo de una mujer.

"Esto es por Rocío [Saiz], por Rigoberta [Bandini], por Zahara, por Miren (Tulsa), por Bebe..., por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, la dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos generar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso”, dijo Eva Amaral antes de quitarse la parte de arriba de su vestido para cantar uno de sus mayores himnos, 'Revolución' con los pechos al aire.

El momento fue icónico y generó un pequeño terremoto en nuestro país que la propia Amaral sabía que iba ocurrir cuando apuntó tras interpretar la canción que "mañana no voy a entrar en Twitter".

Efectivamente la cantante se ha convertido en tendencia siendo su nombre uno de los terminos más buscados en google, ocupando varios Trending Topic en twitter, generando numerosos artículos y haciendo que otros nombres como los de Rocio Saiz, que hace unos meses fue detenida por enseñar los pechos en un concierto en Murcia o los de Mario Vaquerizo, Rigoberta Bandini, Chanel o Andrés Pajares se volvieran también virales.

Todas las personas que han gastado unos minutos de su tiempo desde su sofa, desde la playa o desde la terraza de un bar para entrar en Twitter a criticar el gesto de Eva Amaral, a insultarla, a dejar un comentario baboso le han dado la razón y son la prueba de porque lo que ha hecho y dicho ella es tan importante como necesario.

Podría poner mil ejemplos pero voy a rescatar sólo algunas de las respuestas que tuvo este tuit que puse junto al vídeo del momento. "Lo peor es que estas son las que luego le dicen a las demás lo que tienen que hacer con su cuerpo", "La de pajas que se ha hecho el batería pensando soñando con este día", "Mañana lunes se igualan los salarios entre hombres y mujeres . Bien hecho Amaral , como no se nos había ocurrido antes", "Hay que relanzar la carrera de alguna forma", "Pajares y Esteso están flipando", "Vaya bolsitas de te... Que ascazo" o "Es simplemente penoso y de una pobreza intelectual terrible, que una mujer no pueda revindicar nada sin sacarse los pechos. Por cierto Juan Aguirre, el otro componente no tenía que revindicar nada, lo digo porque se ve vestido en el video. A que nivel de idiotez estamos llegando".

Por suerte la mayoría de respuestas a mi tuit y a lo que hizo Amaral ha sido positiva. La mayoría de la gente entiende el gesto, lo aplaude y apoya el mensaje pero el numero de personas que la han insultado, atacado, denigrado y criticado es preocupante y debería hacernos reflexionar como sociedad.