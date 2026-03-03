La "nueva Roro" siembra la polémica en TikTok: "¿Por qué le perrea a la comida?"

La tiktoker@itseloevans ha experimentado un notable crecimiento en los últimos días gracias a una serie de vídeos en los que la cocina es solo una parte del encuadre. En sus publicaciones aparece preparando diferentes platos mientras baila frente a la cámara, en ocasiones con movimientos que algunos usuarios consideran provocativos. Ese contraste entre receta y coreografía es el que ha impulsado su viralidad.

Las comparaciones con Roro, una de las tiktokers punteras en España cuyo contenido se basa en hacer vídeos de cocina, no han tardado en aparecer. Sin embargo, en el caso de @itseloevans, el foco de la conversación se ha desplazado hacia el componente performativo de sus vídeos.

En la sección de comentarios se acumulan mensajes de desconcierto y crítica. "Necesito que alguien me explique el concepto de: subirse el tanga hasta los hombros + perrearle a la comida. No lo capto", escribe un usuario. Otros preguntan directamente: "¿Por qué le baila a la comida?". También hay voces que cuestionan la propia viralización del contenido: "Mi pregunta es: ¿por qué coño la viralizáis si no os gusta? Le estáis dando exposición y nos sale a todos".

El debate refleja una dinámica habitual en TikTok: contenidos que generan rechazo en parte de la audiencia pero que, precisamente por ello, amplían su alcance. La combinación de cocina y baile no es nueva en la plataforma, aunque en este caso el tono elegido ha intensificado la conversación.

Por el momento, @itseloevans continúa publicando con el mismo formato. La discusión en torno a sus vídeos vuelve a situar en primer plano el papel del algoritmo y la responsabilidad colectiva en la difusión de contenidos que dividen a la audiencia.