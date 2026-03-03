Clerss cuenta que se arrepiente de su rinoplastia: "Al verme en el espejo, me desmayé"

La influencer Clerss ha explicado en primera persona su experiencia tras someterse a una rinoplastia. Lo ha hecho a través de un vídeo en YouTube en el que reflexiona sobre las expectativas previas a la intervención y el impacto que tuvo el resultado inmediato.

"Yo me hice la rinoplastia y no me haría ninguna operación más", comienza afirmando. Según detalla, uno de los principales factores fue el desfase entre la imagen que tenía en mente y las posibilidades reales de su anatomía. "Cuando me hice la rinoplastia, y esto le pasa a mucha gente, no te queda la nariz perfecta. Yo le dije al doctor: "quiero esta nariz", pero mi estructura no era para hacer la nariz que yo quería, tenían que haberme quitado la nariz entera", relata.

La creadora describe también el momento en el que vio el resultado por primera vez, tras la retirada de la venda. "Cuando me vi después de que me quitasen la venda, me pusieron un espejo delante y me desmayé. Me pegué un susto… Pensé: ¿acabo de pagar 5.000 euros para esto?", explica en el vídeo.

Su testimonio se enmarca en un contexto en el que las intervenciones estéticas forman parte habitual de la conversación pública en redes sociales. La propia Clerss subraya que su experiencia no implica una crítica generalizada, sino una vivencia personal que le ha llevado a replantearse futuras operaciones.

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones y comentarios, muchos de ellos de usuarios que comparten experiencias similares o que valoran la transparencia de la influencer al abordar un tema que, a menudo, se muestra solo desde la perspectiva del resultado final.

Con estas declaraciones, Clerss aporta una visión menos idealizada de la cirugía estética, poniendo el foco en las expectativas y en el impacto emocional que puede acompañar a este tipo de decisiones.