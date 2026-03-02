MrBeast revela en el stream de Rubius que peleará contra Ibai en La Velada del Año 6: ¿Cuánto hay de cierto?

El creador estadounidense MrBeast se encuentra estos días grabando un nuevo vídeo junto a algunos de los mayores streamers internacionales. Entre los participantes figuran los españoles Rubius, Ibai Llanos y TheGrefg. El proyecto, según se ha adelantado, se publicará el próximo 4 de abril.

Durante su estancia en Estados Unidos, Rubius decidió emitir un directo acompañado de Ibai. La retransmisión transcurría con normalidad hasta que apareció un invitado sorpresa: el propio MrBeast. En tono distendido, Rubius le pidió que hiciera "un anuncio muy importante". El estadounidense cambió entonces el gesto y, aparentemente serio, afirmó que peleará contra Ibai en La Velada del Año 6.

La reacción de Rubius e Ibai fue de sorpresa inmediata. El clip se difundió con rapidez y muchos espectadores interpretaron las palabras como una confirmación oficial. Sin embargo, no existen comunicaciones formales que respalden el anuncio.

Además, días antes Ibai había ofrecido algunas pistas sobre los participantes de la próxima edición, cuyos nombres se conocerán el 9 de marzo. En ese avance mencionó los países de procedencia de los combatientes y no hizo referencia a Estados Unidos, lo que reduce la probabilidad de que MrBeast forme parte del cartel.

El contexto y el tono empleado durante la intervención apuntan a que podría tratarse de una broma improvisada. En un entorno donde el espectáculo y la sorpresa forman parte del contenido habitual, distinguir entre anuncio y guiño humorístico no siempre resulta sencillo. Por ahora, la supuesta pelea permanece en el terreno de la especulación.