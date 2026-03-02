Plex responde al vídeo viral de AlphaSniper y acepta su reto: "Quiero que seas mi primera víctima"

Todo comenzó con un vídeo publicado por AlphaSniper en el que retaba abiertamente a Plex a una carrera al volante de dos deportivos de alta gama, un Lamborghini y un Porsche. La propuesta no tardó en circular por distintas plataformas y terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, especialmente en TikTok, donde acumuló millones de reproducciones y reacciones.

Durante semanas, la comunidad permaneció a la espera de una respuesta. Esta ha llegado ahora en un vídeo publicado por Plex en su propio canal. En él, el creador reconoce el impacto del mensaje original: "El vídeo de Alpha se ha hecho súper viral y ha alcanzado los 17 millones de views en TikTok. Parece literalmente el villano de un videojuego. Entras en el Need For Speed y te aparece él", comenta entre risas.

Más allá del tono distendido, el mensaje incluye una confirmación clara. "Alpha, por mi parte tienes el okey. Es un buen primer rival", afirma. Plex añade que ha recibido otros desafíos por privado, aunque asegura que quiere que su "primera víctima" sea AlphaSniper. La respuesta concluye con una propuesta concreta: celebrar la carrera en Madrid, en el Circuito del Jarama.

El reto ha agitado tanto a seguidores del entretenimiento online como a aficionados a los coches deportivos. No se han detallado fechas ni condiciones técnicas de la prueba, pero la aceptación pública convierte el desafío en un proyecto con altas probabilidades de materializarse.

En un ecosistema donde las colaboraciones y las rivalidades forman parte del contenido habitual, la carrera entre ambos creadores se perfila como uno de los eventos más comentados de las próximas semanas. Queda por ver si la competición estará a la altura de la expectación generada en redes.