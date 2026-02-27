Arigeli anuncia entre lágrimas que ha puesto fin a su relación con Herson: "Están siendo días muy complicados"

Arigeli encendió la cámara de su teléfono y habló sin guion, directamente desde el corazón. El vídeo, publicado en TikTok, muestra a la creadora con gesto serio y voz entrecortada. Desde el primer momento dejó claro que no era un contenido habitual, sino un mensaje personal dirigido a su comunidad.

"Hola, familia, esto es algo que me cuesta mucho, pero necesito abrirme con vosotros y deciros cómo estoy", comienza. A continuación confirma que su relación ha terminado y que atraviesa "unos días muy complicados". Hasta ahora había optado por mantener esa parcela de su vida fuera del foco. Según explica, muchas personas ni siquiera sabían que tenía pareja, ya que había intentado proteger esa parte de su intimidad.

El hasta ahora compañero sentimental de Arigeli es Herson, también creador de contenido. La relación se había desarrollado con discreción en redes, lo que explica la sorpresa de parte de sus seguidores ante la noticia.

En el vídeo, Arigeli apunta que la ruptura responde a una separación de caminos: "Hay veces en que la vida te pone en caminos diferentes, y por más que lo intentes no se puede". La creadora añade que la situación se ha visto agravada por episodios de ansiedad e insomnio. "Está haciendo que todo esto sea más complicado", reconoce, aunque subraya que ya está en manos de profesionales.

El mensaje concluye con una petición expresa: que el tema quede cerrado tras esta explicación y que se respete su intimidad. La publicación ha generado una oleada de comentarios de apoyo y mensajes de ánimo. El episodio vuelve a situar en primer plano la tensión constante entre exposición pública y vida privada que acompaña a quienes construyen su carrera en redes sociales. Desde aquí, le mandamos todo el ánimo del mundo.