DaniRep se posiciona en la primera posición del Top 50 Viral España de Spotify con Bebita, su gran hit

Durante más de una década, DaniRep ha sido un nombre habitual en la comunidad española de Grand Theft Auto. Sus vídeos de carreras, publicados con una constancia poco común, le han situado entre los creadores más reconocibles del juego. Para muchos seguidores, su canal ha sido sinónimo de pericia al volante y dominio técnico en circuitos imposibles.

En paralelo a esa trayectoria, el creador fue introduciendo progresivamente otro registro. Primero como curiosidad puntual y después como línea de trabajo estable, DaniRep comenzó a publicar música propia dentro del género urbano bajo el pseudónimo de Hidalgo. Lejos de limitarse a un experimento aislado, el proyecto ha ido adquiriendo forma con varios lanzamientos en plataformas digitales.

Su propuesta se mueve en el terreno del reguetón, con una inclinación clara hacia los patrones melódicos y rítmicos que marcaron la etapa más popular del género en los años dos mil. Bases reconocibles, estribillos directos y una producción que prioriza la inmediatez han definido su estilo en los últimos meses.

El salto más significativo ha llegado ahora con Bebita, a pesar de que la canción fue lanzada hace un año. El tema ha alcanzado el primer puesto del Top 50 Viral España en Spotify, un listado que mide la velocidad de crecimiento y el impacto compartido de los temas en la plataforma. Situarse en esa posición implica una difusión acelerada y un volumen elevado de reproducciones en un corto espacio de tiempo.

El logro supone un punto de inflexión en su recorrido musical. Si hasta ahora su faceta como cantante convivía con su identidad como creador de contenido especializado en videojuegos, el rendimiento de Bebita refuerza la idea de que su proyecto artístico ha encontrado un público propio. La evolución abre un nuevo escenario profesional para una figura que, tras años consolidada en el entorno digital, amplía su presencia en la industria musical.