¿Han vuelto Pablo Vera y Fabiana Sevillano? El rumor que ha incendiado las redes

En las últimas horas se han intensificado los rumores sobre una posible reconciliación entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera. El origen del revuelo está en TikTok. La creadora Andrea Influ publicó un vídeo en el que conversa con Lucía de la Puerta en lo que parece ser un encuentro distendido. La escena no tiene, en principio, ningún elemento extraordinario: plano corto, charla relajada y ambiente cotidiano. Sin embargo, al fondo del encuadre aparecen dos rostros reconocibles para buena parte de la audiencia joven: Fabiana Sevillano y Pablo Vera.

Durante unos segundos se les ve hablando. Andrea mueve ligeramente el plano y ambos desaparecen del encuadre. Cuando vuelve a girarse, reaparecen en segundo término. Es entonces cuando se produce el instante que ha alimentado las conjeturas: en apenas un frame, la pareja parece mostrarse en actitud cercana. La baja definición y la distancia impiden determinar con claridad qué ocurre exactamente. Algunos usuarios sostienen que se trata de un beso; otros creen que simplemente se abrazan.

No hay declaraciones por parte de los protagonistas. Tampoco Andrea Influ ha añadido contexto adicional al vídeo. Pese a ello, los comentarios se han multiplicado y las capturas del momento circulan ya por distintas plataformas.

La expectación no surge de la nada. La relación entre Sevillano y Vera había sido objeto de atención mediática tras su ruptura. El pasado diciembre, Vera confirmó públicamente que estaba soltero, mientras Sevillano aclaraba en declaraciones posteriores que la relación había terminado y que ambos habían tomado caminos separados. Desde entonces, no habían trascendido indicios de un acercamiento.

El fragmento viral no aporta pruebas concluyentes, pero sí ha reavivado el interés por una historia que muchos seguidores daban por cerrada. A falta de confirmación oficial, el episodio vuelve a poner de relieve cómo un gesto ambiguo, captado casi por accidente, puede convertirse en el detonante de un fenómeno viral. En la era de la imagen constante, a veces un segundo basta para reescribir el relato.